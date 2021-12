Une quinquagénaire portée disparue à Saint-Eustache

Le Service de police de la Ville de Saint-Eustache demande l’aide de la population pour retrouver une femme de 57 ans portée disparue depuis mardi.

Sylvie Forget a été vue pour la dernière fois le 21 décembre vers 16 h à Saint-Eustache. La police a dit craindre pour sa sécurité.

La quinquagénaire mesure 1 m 71, pèse 79 kg, a les yeux pers et les cheveux châtains courts. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau bleu, une tuque noire, un pantalon noir, des souliers de course noirs et un sac à dos.

Toute personne ayant des informations permettant de la retrouver peut contacter le 450-974-5300. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle.

