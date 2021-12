Une stratégie pour un papi un peu trop généreux

Éric est retraité depuis un an. À 66 ans, il vit seul dans un petit condo qu’il a acheté il y a 10 ans lorsqu’il s’est séparé. Très proche de ses six petits-enfants, il se définit comme un grand-papa-gâteau. À un point tel qu’il se retrouve plongé dans une situation financière difficile pour avoir gâté ses proches.

À la mi-décembre, lorsqu’il a reçu sa facture de carte de crédit, Éric a paniqué. Car pour compenser les rendez-vous manqués avec sa famille pendant le confinement, il a décidé d’inviter ses trois enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants, pour un week-end dans une station de plein air des Laurentides. Il a même joué au père Noël et distribué des cadeaux. Compte tenu de ses revenus et des soldes à rembourser, son budget est désormais déficitaire de 300 $ par mois, même s’il n’effectue que les paiements minimums.

Plan en trois étapes

Pour savoir comment s’en sortir et trouver des solutions, il a consulté un professionnel en insolvabilité.

« Après avoir analysé les chiffres, nous avons convenu avec Éric d’un plan de réduction de dettes sur un an. Il n’avait pas une grande marge de manœuvre, mais nous avons réussi à trouver des réductions dans les dépenses qui lui permettront de s’en sortir sans trop de dommages. Il devra toutefois se serrer la ceinture en 2022 pour y arriver », explique Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés.

Bien que rigoureux, ce plan de match a rassuré le retraité. Et pour tous ceux et celles qui connaissent un peu la même situation qu’Éric et qui ont répandu leur amour sans compter avant et pendant les Fêtes, Pierre Fortin donne quelques conseils pour aider à redresser le cap.

1. ÉVALUEZ L’ÉTAT DE VOS FINANCES

Avec les outils accessibles sur internet, il est plus facile que jamais de connaître l’état de vos finances. Le ratio d’endettement est le test par excellence pour savoir où vous vous situez. D’ailleurs, les institutions financières l’utilisent pour connaître votre niveau d’endettement, l’un des principaux facteurs déterminant votre admissibilité à un nouveau prêt.

L’exercice ne prend que quelques minutes et, sans être parfait, vous donnera un aperçu du poids de vos dettes par rapport à votre capacité financière. Un résultat de 40 % et plus devrait être un signal d’alarme indiquant un niveau de dettes trop élevé et la nécessité de prendre vite vos finances en main.

« Faites l’exercice au moins une fois par an pour vous assurer que votre situation ne se détériore pas. Et si elle s’améliore, cela vous encouragera à poursuivre vos efforts », dit M. Fortin.

2. SURVEILLEZ VOS DÉPENSES

Selon l’agence de crédit Équifax Canada, pour la première fois depuis le début de la pandémie, on remarque depuis juin une augmentation de l’utilisation des cartes de crédit et des soldes sur celles-ci. S’ajoute à cela une forte hausse de la valeur des nouveaux prêts automobiles et des hypothèques. Alors que des nuages noirs se profilent à l’horizon pour 2022, avec une inflation record et une hausse probable des taux d’intérêt, il est plus que jamais important de prévoir les augmentations à venir dans votre vie de tous les jours.

« De plus, pour les propriétaires de maison qui ont une hypothèque à taux variable, ou ceux qui auront à renégocier leur hypothèque en 2022 ou 2023, l’augmentation dans les paiements mensuels viendra s’ajouter à celles du coût de la vie », prévient Pierre Fortin.

3. RÉDUISEZ VOTRE ENDETTEMENT

Avec l’inflation qui poursuivra probablement sa hausse en 2022, les personnes qui s’en sortiront le mieux seront celles qui auront profité du contexte actuel pour réduire le solde de leurs cartes de crédit et leur coût. Pour y parvenir, effectuez des paiements mensuels plus élevés que les nouvelles dépenses. Vous pourriez aussi transférer, si c’est possible, le solde sur une marge de crédit avec un plus bas taux d’intérêt.

« Historiquement, chaque fois qu’il y a eu une augmentation dans le taux d’intérêt, le remboursement des soldes de cartes de crédit a diminué et le taux de délinquance dans les paiements a augmenté. Sachant que les taux finiront par grimper, ne vous laissez pas prendre au piège », mentionne Pierre Fortin.