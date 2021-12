Vaccination: faut retrouver notre Formule 1 rapidement!

Au début de la campagne de vaccination, Christian Dubé tapait du pied, car le Québec manquait de vaccins.

Le ministre de la Santé critiquait le manque de vaccins en provenance du fédéral : «On était bien parti, mais là, on ne vaccine presque plus!»

Douze mois plus tard, le 14 décembre plus précisément, on apprenait de la bouche de M. Dubé que le Québec manquait de vaccinateurs.

Le ministre de la Santé a lancé un appel à l’aide. Heureusement, il a été entendu. Plus de 8000 personnes ont levé la main pour aider à la vaccination.

L’aide de l’armée

En juin dernier, le Québec vaccinait souvent plus de 100 000 personnes par jour. Aujourd’hui, on vaccine moins de 70 000 personnes quotidiennement.

Comment peut-on expliquer que le Québec n’a plus la capacité de vacciner comme au printemps passé?

Pour repartir la machine, le gouvernement du Québec appelle l’armée en renfort comme dans les CHSLD.

Le 21 décembre, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a confirmé sur Twitter que le Québec demande l’aide de l’Armée : «Omicron menace la capacité hospitalière du Québec. Il faut accélérer la vaccination des Québécois. J’ai officiellement demandé au gouvernement fédéral l’assistance des Forces armées canadiennes (...)»

Pourquoi avoir tant attendu?

Avec la flambée des cas depuis plusieurs semaines en Europe et la découverte du variant Omicron le 25 novembre, il est surprenant de voir que le gouvernement a attendu jusqu’au 14 décembre pour faire un appel à tous pour relancer massivement la vaccination.

Il faut croire que notre excellent taux de vaccination a créé un faux sentiment de protection face à ce nouveau variant. Nos décideurs pensaient que six mois entre la 2e et 3e dose était la chose à faire, mais ça nous a clairement joué un tour face à Omicron.

Si nos points forts depuis le début de campagne de la pandémie sont maintenant rendus nos points faibles, c’est un peu inquiétant pour la suite des choses.

Sur ce, Joyeux Noël!