PELLETIER, Jean-René



À Richelieu, le 13 décembre 2021, est décédé à l'âge de 86 ans, le père Jean-René Pelletier, o.m.i., fils de feu Gérard Pelletier et de feu Angélina Duquet. Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Feu Hélène (Antonin Vekeman), feu Colette (Eugène Trudel), Gilles (Monique Latulipe), Jean-Marc (Monique Belley), Charlotte (André Langlais), Donald (Suzie Manzerolle), feu André (feu Reine Harvey), Yvon (Luce Mayrand), Pauline (Carol Roberge), feu Serge (Aline Plante), Michel (Suzanne Langlais), feu Daniel, Richard (Danielle Boulet). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines.