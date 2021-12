WELCH, George



À son domicile, le 20 décembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé paisiblement monsieur George Welch, fils de feu madame Marie-Paule Giroux et de feu monsieur Lloyd Welch. Il demeurait à Québec.Monsieur Welch laisse dans le deuil ses enfants : Larry (Elaine), Raquel (Greg) et Marie-Pier ; ses petits-enfants : Taylor-Claire, Trinity-Ann, Christopher, Laurie-Ann, Ethan et Meagan ; ses frères et sœurs : Stanley (Michelle Dallaire), Priscilla (Jean Mayrand), Carol-Ann (Michel Marceau), Steve (feu Huguette Lafrance, Lilianne Laverdière) et Evelyn (Marcel Bouchard) ; son amie Chantale Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Jimmy Alain, au Dr Michel Langelier, à la Dre Marjolaine Tremblay et à Chloé Levesque-Tremblay et son équipe aux soins palliatifs, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci sincère également à Alain Amyot, Annie Gosselin et Johanne Tanguay. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec, G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.caIl a été confié à la maison