GARON, Samuel



Au Centre d'Anjou de Saint-Pacôme le 19 décembre 2021, est décédé à l'âge de 95 ans et 1 mois, M. Samuel Garon, époux de Mme Laurette Pelletier; fils de feu Mme Émélie Gagnon et de feu M. Honoré Garon. Il demeurait au Centre D'Anjou autrefois à Saint-Denis-De La Bouteillerie, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale mardi 28 décembre de 10 h 30 à 13 h 35.L'inhumation au cimetière paroissial aura lieu ultérieurement. Il laisse dans le deuil son épouse, Laurette Pelletier. Il était le père de : Sylvie (Benoit Lavoie), Germaine (Gervais St-Pierre), Gilbert (Gina Lévesque), Carole (Joseph Garon), feu Joseph, Hervé (Sylvie Lévesque), Isidore (Sylvie Boucher). Il laisse également dans le deuil sa nièce, Laurenne Pelletier (Jacques Ouellet); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Alphée, feu Monique, feu Gertrude, feu Marie-Marthe (feu Gabriel Dumais), feu Olivier (feu Monique Deslandes), feu Mathilde (feu Roger A. Pelletier), Anita (feu Camille Dionne), feu Luciosa (feu Marcel Landry), Lucille (feu Claude Ouellet), Régis (Monique St-Pierre), feu Blaise (Marina Ramsay) et le beau-frère de : feu Jeannette (feu Jean Bernier), Sr Simone, sœur Ste Famille, feu Irène (feu Wilfrid Lemieux), feu Roger A. (feu Mathilde Garon) (Gemma D'Anjou), feu Fernand (Marie-Rose D'Anjou), feu Roland (Pauline Bérubé), Thérèse (Gilbert Caron), Sr Aline, sœur Bon Pasteur, Hélène (feu Jean Morissette) (Roger Brousseau). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel du Centre D'Anjou pour leur dévouement, leur humanisme, leur bienveillance et l'excellence des soins prodigués ainsi que le Dr Christian Roux. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, bureau 301, Matane, Québec G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la