Comment rattraper notre perpétuel retard de productivité avec l’Ontario

Après l’appel à la lucidité des Québécois qu’avaient lancé en 2005 dans un manifeste l’ancien premier ministre Lucien Bouchard et 11 personnalités de divers horizons politiques, le Québec s’est certes amélioré au plan économique.

Mais il nous reste passablement de chemin à faire pour atteindre le niveau de productivité des Ontariens.

Le Québec est nettement moins productif que l’Ontario : on accuse un retard de productivité de 15 % par rapport à la province voisine.

Concrètement parlant, le PIB réel par emploi s’élève à 108 865 $ en Ontario, comparativement à 94 695 $ au Québec.

Ainsi, par emploi, les Ontariens produisent des biens et services pour une valeur de 14 170 $ de plus que nous, Québécois.

Qui dit productivité dit niveau de vie. Par conséquent, le niveau de vie des Québécois est 15 % inférieur à celui des Ontariens.

EXPLICATIONS DU MINISTRE GIRARD

Pourquoi sommes-nous moins productifs au Québec qu’en Ontario ?

Réponse du ministre des Finances Eric Girard : « L’économie québécoise affiche une productivité inférieure à celle de l’Ontario, notamment en raison d’un niveau d’investissements non résidentiels des entreprises plus faible. »

C’est quoi sa solution ?

Pour rattraper le retard de productivité par rapport à l’Ontario, les entreprises québécoises devront investir davantage.

LES ÉCARTS

Selon la récente mise à jour économique et budgétaire de l’argentier du gouvernement de François Legault, le ministère des Finances du Québec, en se basant sur les données 2019, a calculé que les investissements non résidentiels des entreprises au Québec s’élevaient à 11 135 $ par emploi privé comparativement à 12 822 $ par emploi privé en Ontario.

Ce qui donne concrètement un écart d’investissement de 1687 $ par emploi du secteur privé, soit 13,2 %.

PIRE ENCORE

En matière d’investissements en machines et matériel, l’écart s’élève à 26 % par emploi privé par rapport au niveau observé en Ontario.

Au niveau des investissements en technologies de l’information et des communications (TIC), l’écart est encore plus dramatique : l’Ontario nous dépasse de 49 %.

Accuser sur les Ontariens un tel retard de 49 % dans les investissements en TIC, c’est déplorable quand on sait à quel point ce genre d’investissement contribue fortement à la productivité.

PAS ASSEZ DE GRANDES ENTREPRISES

Si le Québec accuse encore un si grand écart de productivité avec l’Ontario, une partie du problème est attribuable au fait que nous comptons au Québec proportionnellement moins de grandes entreprises qu’en Ontario.

Pour combler l’écart, il faudrait qu’une quarantaine de nouvelles grandes entreprises s’installent en sol québécois.

Au plan économique, qu’apportent de plus les grandes entreprises par rapport aux PME implantées au Québec ?

Selon la mise à jour du ministre Girard : « Les grandes entreprises contribuent fortement à la croissance de la productivité, car elles ont une capacité d’investissement beaucoup plus grande que les PME. De plus, elles construisent autour d’elles tout un réseau de fournisseurs et ont une plus forte propension à exporter. »

LES EXPORTATIONS

Pour combler l’écart de productivité avec l’Ontario, il nous faut également hausser notre niveau des exportations internationales.

En 2019, les exportations internationales comptaient pour 29 % du PIB au Québec alors qu’elles s’élevaient à 35 % du PIB en Ontario pour la même année.

Allez ! On est capables de rattraper l’Ontario. J’espère qu’on réussira à le faire avant les 15 ans que le ministre Girard s’est fixés pour rattraper le fichu retard.