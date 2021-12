COVID-19 : un joueur de la NFL a été gravement malade

Le porteur de ballon Ryquell Armstead aura la chance de se prouver à nouveau dans la NFL après avoir vécu l’enfer en raison de la COVID-19.

L'athlète de 25 ans a signé mercredi un pacte avec les Jaguars de Jacksonville, l'équipe qui l'a repêché, alors qu'il évoluait sur l'escouade de réserve des Packers de Green Bay. La formation floridienne lui a assuré un poste régulier pour les trois dernières semaines d'activités de la NFL, puisque Carlos Hyde est sur la touche à cause d'une commotion cérébrale.

Il a passé l'entièreté de la campagne 2020 sur la touche en étant affligé par le coronavirus. Il a ensuite été hospitalisé à cause de difficultés respiratoires, avant de recevoir un diagnostic de cardiomyopathie, une maladie empêchant le cœur de pomper le sang avec efficacité. Il n'a rien pu faire en termes d’activité physique pendant huit mois.

Pendant toute sa convalescence, une seule motivation est restée au centre de son esprit.

«Ne pas dire à mon fils : ''j'ai eu une blessure au cœur et je ne suis jamais revenu pour essayer'', a raconté Armstead, dont les propos ont été rapportés par le quotidien ''USA Today'', jeudi. C'est ça, ma motivation. De pouvoir dire à mon fils qu'on peut passer à travers n'importe quoi dans la vie. J'en suis une preuve vivante.»

Ce périple en terrain dangereux a fait réaliser beaucoup à celui se disant prêt à revenir au jeu après une longue remise en forme.

«J'ai réalisé que la santé est une richesse, a poursuivi Armstead. Plusieurs disent qu'on chérit la santé seulement lorsqu'il nous arrive des malheurs. J'ai su qui est proche de moi et qui m'aime.»

Et il a également réussi à voir le bon côté de cette sombre situation.

«C'était une bénédiction camouflée, a décrit Armstead. J'ai pu me détendre et profiter du temps avec ma famille et mes enfants. Être un papa. Je ne prends plus rien pour acquis et je chéris chaque moment, maintenant. Et quand c'était le temps pour moi de sortir de ma zone de confort et revenir là où je devais être, j'ai effectué ce pas.»

Retour aux sources

Armstead pourra ainsi renouer avec l'action pour les Jaguars et leur directeur général Trent Baalke, qui l'a retranché en 2020.

«Je comprends que ça fait partie des affaires de la NFL et que c'est ma blessure qui a causé ça, a indiqué Armstead. Ça ne concerne pas ce que j'ai fait et je n'aurais rien pu y faire. Je sais que je suis un bon joueur explosif et puissant. Je sais ce que je peux donner.»

Les Jaguars ont rendez-vous avec les Jets de New York, dimanche.