COVID-19: plus de 10 000 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte plus de 10 000 cas de COVID, portant le total à 521 125 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

• À lire aussi: Révolution COVID: Pour le meilleur et pour de bon

• À lire aussi: Hausse des cas: le portrait d’Omicron se dessine

Les autres données ne sont pas disponibles aujourd'hui puisque les bilans quotidiens du ministère de la Santé font relâche du 24 au 26 décembre.

Pas moins de 9397 nouveaux cas se sont ajoutés hier au bilan, répartis sur les derniers jours. C’est du jamais vu. Le précédent record datait de... la veille, avec 6361 tests positifs supplémentaires.

En date du 22 décembre, on comptait plus de 42 000 cas actifs, également un record. Par comparaison, au plus fort de la 2e vague, il y a un an, la province dénombrait un peu moins de 30 000 cas actifs.

À la veille de fêter Noël, en 2020, environ 1000 Québécois étaient hospitalisés avec la COVID.

Plus de détails à venir...

À voir aussi