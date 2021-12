COVID-19: plusieurs records fracassés hier

À la veille de Noël, le Québec n’a jamais enregistré autant de nouveaux cas de COVID-19. La situation n’est toutefois pas encore critique dans les hôpitaux, malgré le report de chirurgies. Voici quatre graphiques pour comprendre comment sévit Omicron alors que les Québécois s’apprêtent à réveillonner en très petits groupes.

LE NOMBRE DE CAS S’EMBALLE

Pas moins de 9397 nouveaux cas se sont ajoutés hier au bilan, répartis sur les derniers jours. C’est du jamais vu. Le précédent record datait de... la veille, avec 6361 tests positifs supplémentaires.

En date du 22 décembre, on comptait plus de 42 000 cas actifs, également un record. Par comparaison, au plus fort de la 2e vague, il y a un an, la province dénombrait un peu moins de 30 000 cas actifs.

UN RECORD DE TESTS

On trouve beaucoup de cas, mais on teste aussi plus que jamais. Le Québec a battu son record pour le nombre de tests le 22 décembre avec 54 539 prélèvements admissibles.

Le taux de tests positifs est en forte hausse depuis le début de décembre. Il est passé de 3 % à environ 15 %, un pourcentage aussi élevé qu’au sommet de la première vague du printemps 2020.

LES PIRES AU CANADA

La comparaison avec les autres provinces n’est vraiment pas flatteuse pour le Québec. On y dénombre une moyenne de près de 50 nouveaux cas par 100 000 habitants au cours de la dernière semaine. C’est deux fois plus que la moyenne canadienne.

En Ontario, il y a environ 24 nouveaux cas quotidiens par 100 000 habitants. En Colombie-Britannique, c’est 19.

MIEUX QUE L’AN DERNIER DANS LES HÔPITAUX

Le plus récent bilan fait état de 473 hospitalisations liées à la COVID-19, dont 91 aux soins intensifs.

Ces chiffres sont certes en augmentation, mais n’ont aucune commune mesure avec la situation il y a un an. À la veille de fêter Noël, en 2020, environ 1000 Québécois étaient hospitalisés avec la COVID.

Quant à la moyenne mobile du nombre de décès, elle n’augmente pas vraiment depuis la mi-septembre et oscille autour de 4 décès par jour.

