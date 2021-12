Un jeune miraculé de Québec: de l’hôpital à la cabane de ses rêves

Un jeune garçon de Québec est un véritable combattant qui a réussi à mettre K.-O. un cancer très agressif, quatre mois après le début de ses traitements, en 2019. Aujourd’hui âgé de 10 ans, il performe de façon remarquable dans son équipe de basketball à l’école et s’amuse dans sa cabane dans les arbres.

Mathis Berger affiche aujourd’hui une mine resplendissante et sourit en permanence. Difficile de croire qu’il y a deux ans, un cancer agressif s’attaquait à son corps.

Tout a commencé à la fête du Travail, en septembre 2019, alors qu’il avait six ans.

« Mathis avait mal à la tête et ça faisait deux semaines qu’il avait les yeux pochés », relate sa mère, Marie-Pier Duval.

L’hypothèse d’une sinusite ou d’allergies saisonnières a été envisagée, mais les traitements ne changeaient rien.

Ils sont donc retournés à l’hôpital quelques jours plus tard et Mathis a passé d’autres examens. C’est une radiographie qui a alerté le personnel médical.

« Ils ont tout de suite vu qu’il avait une grosse masse de 12 cm qui appuyait sur les poumons et le cœur », se souvient Mme Duval.

Un cauchemar

L’enfant a dormi à l’hôpital. C’est en pleine nuit que sa maman a reçu le diagnostic de cancer, un lymphome dont le type restait à déterminer. Un véritable cauchemar, se souvient-elle.

« Mathis, lui, il était souriant. Il disait que c’était correct, qu’il allait guérir », poursuit Mme Duval.

Il fallait désormais identifier le type de lymphome dont il souffrait, ce qui a nécessité d’envoyer une biopsie d’un ganglion en Europe. La précision est arrivée deux semaines plus tard. Il s’agissait d’un lymphome anaplasique à grandes cellules.

« Les médecins traitaient Mathis comme si c’était le dernier humain sur terre et qu’ils devaient tout faire pour le sauver », souligne la mère.

Un début fort éprouvant

Mais la malchance s’est acharnée sur le garçon. La masse cancéreuse comprimait sa veine cave, ce qui a amené de l’eau autour du cœur et dans les poumons. Il a donc eu des drains et, malheureusement, l’un d’eux a perforé son diaphragme.

« En pleine nuit, Mathis était plié en deux, il avait de grosses douleurs. Ses intestins étaient remontés à ses poumons. Il a été opéré d’urgence », explique la mère.

Mathis a entrepris ses traitements le 20 septembre. Mme Duval n’oubliera jamais le soutien de sa famille et celui de l’organisme Leucan, qui est devenu une deuxième famille.

« Quand ils sont venus, je me suis mise à pleurer, parce qu’au début, tu ne les veux pas dans ta famille. Après tu te dis qu’une chance qu’ils sont là, car ça devient vraiment une famille », se souvient-elle.

L’organisme a apporté un soutien à Mathis, notamment en le divertissant. Leucan a aussi soutenu ses parents. Ils ont été heureux de pouvoir discuter avec d’autres parents qui vivaient la même situation et qui leur ont été présentés par l’entremise de l’organisme.

Les traitements ont pris fin le 12 janvier 2020. Trois semaines plus tard, il était sur pied, prêt à dribler avec son ballon de basketball.

Outre sa guérison, le plus beau cadeau qu’il ait eu est sa petite maison dans un arbre derrière chez lui.

« Mon père m’avait promis que, quand je n’aurais plus le cancer et que je serais correct, il allait me faire une cabane dans les arbres, comme Capitaine Bobette », lance Mathis, le sourire aux lèvres. Capitaine Bobette est une série jeunesse qu’il adore.

La mère de Mathis souhaite donner un peu d’espoir aux parents qui vivent la même chose que leur famille.

« Nous, quand c’est arrivé, rien n’était de bon augure et tu n’es pas capable, dans ce temps-là, de voir les beaux jours qui s’en viennent. Mais ça va finir par bien aller. Même si tu ne le crois pas, ça va finir par arriver », conclut Mme Duval.

Lymphome anaplasique à grandes cellules

Cancer qui commence dans le système lymphatique, qui fait partie du système immunitaire.

Il se forme généralement dans les ganglions lymphatiques, la peau ou les os, et parfois dans le tractus gastro-intestinal, les poumons, les tissus qui recouvrent les poumons et les muscles.

