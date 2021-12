GAGNÉ, Pauline Robitaille



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 décembre 2021, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédé madame Pauline Robitaille, épouse de feu Fernand Gagné et fille de feu Antonio Robitaille et de feu Maria Simard. Elle demeurait à Québec.le lundi 27 décembre 2021 de 10h à 13h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Mario Frigon), Louise (feu Jocelyn Roseberry), Daniel, feu Gaétan et Sylvie (Carold Légaré) ; ses petits-enfants: Cathy Frigon, Keven Frigon, Karl Roseberry, Josée Roseberry, Jimmy Roseberry, Natacha Gagné, Sabrina Gagné et Lydia Légaré ; ses 16 arrière-petits-enfants ; sa belle-sœur Cécile Légaré (feu Paul-Henri Gagné) et son beau-frère Jean-Guy (feu Monique Plamondon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Qc), G1K 5Y9.