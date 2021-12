[EN IMAGES] Le père Noël a une maison au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le père Noël n’a pas seulement une maison au pôle Nord! Mère Noël et lui ont aussi une résidence à Girardville, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’an dernier, en raison de la pandémie, l’homme à la barbe blanche n’avait pas pu venir s’y installer comme il le fait habituellement.

Mais cette année, au grand plaisir des petits (et des plus grands), le couple Noël est de retour pour y accueillir les curieux.

«J'avais vraiment hâte de revoir les tout-petits», admet le père Noël, en entrevue à TVA Nouvelles.

Pendant que le père Noël rencontre les enfants et prend en note leurs demandes, mère Noël ne chôme pas.

«Le jour, je fais les pâtisseries. Puis le soir, on les vend», explique-t-elle.

Évidemment, les rennes sont aussi présents et attendent impatiemment de recevoir des carottes.

Comble de bonheur, à la tombée du soir, plus de 150 000 lumières illuminent la maison et créent une ambiance magique.

Au fil des ans, le village du père Noël s’est modernisé avec la construction notamment d’une quincaillerie et d’une boutique d’appareils électroniques.

«Beaucoup d'adultes disent: "On retrouve notre coeur d'enfant quand on vient ici." C'est féérique», confie Kathlyn Bolduc, secrétaire de Destination Boréale.

Balades en train, et même cinéma en plein air, tout ça est possible grâce à une poignée d'employés de l'organisme Destination Boréale et des bénévoles.

Une attraction qui est devenue une tradition pour plusieurs qui y reviennent tous les ans.

«C'est une tradition, ça fait quand même plusieurs années qu'on le fait. Puis, chaque année, c'est un incontournable, parce que comme je dis, ça met de la joie dans nos coeurs», affirme un père de famille venu dire bonjour au père Noël.

L’homme à la barbe blanche et au manteau rouge doit repartir au pôle Nord le 2 janvier.