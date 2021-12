Face à une demande record de désinfection, Qualinet recrute plus de 900 personnes

La propagation fulgurante du variant Omicron a fait exploser les demandes de désinfection chez Qualinet, qui a annoncé, vendredi, la création de 938 nouveaux emplois à travers la province.

Alors que Noël est à nos portes, le président et chef de la direction de Qualinet, Éric Pichette, a indiqué dans un communiqué que son groupe fait face à un défi sans précédent avec la propagation du nouveau variant de la COVID-19. L’entreprise qui est spécialisée dans la désinfection et l’assainissement d’immeubles reçoit une demande record pour intervenir dans les installations considérées comme essentielles.

«Si vous êtes libres pour le temps des fêtes, et même pour l’année 2022, et que vous vous demandez comment aider le Québec à combattre la COVID, contactez Qualinet. En près de 30 ans d’histoire, notre groupe n’a jamais connu une telle demande», a déclaré M. Pichette en ajoutant avoir besoin de main-d’œuvre spécialisée en désinfection pour protéger les personnes vulnérables. «Qualinet a besoin de vous. Nous allons vous former», a-t-il mentionné.

Spécialistes lors d’épidémies

Qualinet a été mis à contribution par le passé, lors des épidémies du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et de la grippe A (H1N1) en 2003 et 2009. À l’époque, l’entreprise s’était chargée de la décontamination d’hôpitaux, de CLSC et de cliniques médicales.

Les personnes souhaitant poser leur candidature doivent faire parvenir leur profil par courriel à l’adresse suivante: rhquebec@qualinet.ca. Les candidats sélectionnés recevront une formation en lien avec leurs tâches.

