Hausse salariale de 40 000 $ pour le chef de Québec 21

Sous le sapin de Noël, Éric Ralph Mercier, chef de Québec 21, découvrira cette année un beau cadeau, soit une augmentation salariale annuelle rondelette de 40 000 $.

Il s’agit là d’une des conséquences des résultats inédits du scrutin du 7 novembre. Ce dernier a conduit à l’élection d’un conseil municipal minoritaire dans lequel trois partis – Québec Forte et Fière, Équipe Marie-Josée Savard et Québec 21 – ont obtenu plus de 20 % des voix.

Depuis le scrutin, M. Mercier touchait le salaire d’un simple conseiller municipal, car « les règlements de la Ville n’étaient pas adaptés à trois partis reconnus vu que cette situation ne s’était jamais produite », explique l’attachée de presse du cabinet de Québec 21, Laurie Gagné-Sansfaçon.

105 461 $

Le nouveau salaire annuel du chef de Québec 21 est désormais fixé à 105 461 $, selon un sommaire décisionnel voté mercredi par le comité exécutif. À cette somme, il faut ajouter une majoration imposable de 7047 $ et une allocation de dépenses de 17 401 $. C’est exactement la même rémunération que celle prévue pour le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, ou pour les présidents des arrondissements.

Le document de l’exécutif doit être entériné par le conseil municipal pour que le changement de salaire soit en vigueur, de façon rétroactive, au 1er janvier 2022. Ce jour-là, les salaires des élus vont d’ailleurs augmenter automatiquement. Le pourcentage de la hausse tournera autour de 2 %, puisqu’il dépend de l’indice moyen des prix à la consommation.

Droits de parole

Outre l’enjeu salarial, l’avènement de trois partis reconnus à l’hôtel de ville apportera un autre changement significatif. Ainsi, « le règlement du conseil pour les droits de parole va être modifié », signale Mme Gagné-Sansfaçon.

Thomas Gaudreault, attaché de presse du maire, précise que « les droits de parole (d’Éric Ralph Mercier) sont gérés par consensus depuis le départ. Le comité permanent sur le règlement se penchera, dans les prochains mois, sur la manière de régulariser ça de façon plus permanente ».

