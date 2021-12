Joyeux Noël

Signes des temps et peut-être des effets secondaires de la COVID-19, j’ai reçu moins de cartes de Noël cette année pour garnir mon bureau. Les souhaits électroniques ont en quelque sorte pris le relais. Permettez-moi de remercier pour leurs vœux de circonstance : Michel Guillot, des Promotions MG, Gaston Bélanger, des Promotions sportives GB, La Fondation de l’Université Laval, mes amis du golf La Tempête, le conférencier Sylvain Boudreau, La Fondation CERVO, Caroline Ouellet, du Fairmont Le Manoir Richelieu, Lucie Lebel, de Bambou Communication et division Mercure, Denis Leclerc, de VMG Solutions, Pierre Le Gallais, du club de golf Cap-Rouge, Kym Lessard, du Groupe Immobilier Oxford, Sandra Ferguson, de la Fondation Sourdine, Marc Picard, premier vice-président de l’Assemblée nationale, Michel L’Hébreux, auteur, et un des membres fondateurs du Comité pour la sauvegarde et la mise en valeur du pont de Québec, Jimmy Jolicœur, de chez Imago Communication, Annie Gagnon, de la Fondation Élan, Joël Godin, député de Portneuf–Jacques-Cartier, et Sylvie Beaulieu et l’équipe de Tac Tic Marketing.

Retour réussi pour l’Archidon

La grande famille d’Archibald Microbrasserie restaurants de Sainte-Foy, Lac-Beauport et Petit Champlain a tenu promesse dimanche dernier en offrant un peu de bonheur à près de 200 personnes démunies invitées à se joindre au dîner de Noël du 8e Archidon. L’événement se tenait, exceptionnellement cette année, directement dans les installations de Lauberivière afin de respecter toutes les règles de la Santé publique. Le repas traditionnel de Noël a été concocté dans les cuisines des restaurants Archibald par ses trois chefs pour être servi directement à Lauberivière. Encore une fois, pour ajouter festivité et joie au repas, les voix du Groupe Vocal Arpège et la musique de l’accor-déoniste Denis Labrie ont contribué à une ambiance parfaite. Finalement, les initiatives et les partenaires liés à l’Archidon 2021 ont permis de remettre un chèque de 10 000 $ à Lauberivière. De gauche à droite, sur la photo : France Taschereau, Yvan Wadell et David Jobin de chez Archibald ; Éric Boulay de Lauberivière et François Nolin, copropriétaire, fondateur et président d’Archibald Microbrasserie.

Centenaire

Demain, la fête de Noël sera une journée bien spéciale pour la famille Doyle de Québec, puisque Noëlla Gaudreault (photo) deviendra centenaire. Celle qui réside depuis 10 ans au Centre d’hébergement (CHLSD) Saint-Antoine de Québec est en effet née le 25 décembre 1921 à Donnacona, dans une famille de 11 enfants. Mariée en 1949 à Elias Doyle, un Madelinot (décédé en 1991), elle a eu quatre enfants et a vécu à Donnacona. Certains de ses 4 enfants, ses petits-enfants, Kevin, Tommy, et son arrière-petite-fille, Laurie, l’entoureront pour l’occasion, demain, en lui offrant ballons et chocolats qu’elle aime tant. Joyeux centenaire, ma chère Noëlla !

En souvenir

Le 24 décembre 1972. Lors du dernier match de la LNH jamais joué la veille de Noël, Serge Bernier marque quatre buts pour aider les Kings à vaincre les Golden Seals de Californie 5-3 à Oakland. Bernier marque une fois en première période et deux fois en deuxième, puis obtient le but vainqueur à 7:34 de la troisième période. Sur la photo, Bernier est accompagné de Ralph Backstrom (#9).

Anniversaires

Dave Morissette (photo), joueur de hockey (1998-2000 : Canadien), animateur à TVA sports, 50 ans... Ryan Seacrest, animateur américain (radio-télé), 47 ans... Ricky Martin, chanteur et acteur portoricain naturalisé espagnol, 50 ans... Diane Tell, chanteuse québécoise, 62 ans... Michel Montminy, président-directeur général de CMATV, animateur de l’émission Bonjour Côte-du-Sud, 66 ans... Louis-Paul Allard, avocat, animateur radio et télévision, 76 ans... Daniel Johnson fils, homme politique, chef du Parti libéral du Québec (1994-1998), premier ministre (1994), 77 ans.

Disparus

Le 24 décembre 2006 : Réjean Gignac (photo), 52 ans, ex-conseiller à la Ville de Québec, et sa fille unique, Stéphanie... 2018 : Guy Bacon, 82 ans, député libéral de Trois-Rivières de 1970 à 1976... 2017 : André Di Cesare 70 ans, acteur important de la scène musicale dans les années 1980 et 1990... 2017 : Heather Menzies, 68 ans, actrice canado-américaine (La Mélodie du bonheur)... 2013 : Frédéric Back, 89 ans, artiste, illustrateur et cinéaste canadien... 2012 : Brad Corbett, 75 ans, ex-propriétaire des Rangers du Texas (LAB)... 2004 : Pierre Lorrain, 62 ans, homme politique québécois... 2000 : Nick Massi, 73 ans, chanteur et arrangeur des 4 Seasons... 1997 : Pierre Péladeau, 72 ans, président de Québecor.