La nouvelle biographie de Céline

La fascination à l’endroit de Céline Dion ne s’estompe pas de l’autre côté de l’Atlantique. Après la récente sortie du film Aline, inspiré librement de la vie de notre diva interprétée par la réalisatrice française Valérie Lemercier, voilà qu’un auteur français, Antoine Lucciardi, vient de faire paraître une biographie sur Céline. Si ses propos sont justes, cette biographie demeure sans surprises.

Le ton du narrateur est neutre, au point où il est impossible de dire ou même de deviner s’il aime ou pas Céline, ou s’il apprécie sa musique.

Cela démontre une belle objectivité mais, en l’absence de toute émotion, le livre d’Antoine Lucciardi est quelque peu ennuyeux et surtout sans surprise pour ceux qui ont suivi la carrière de la chanteuse depuis ses débuts depuis le bureau de René Angélil.

Photo courtoisie

Nous sommes bien loin de l’œuvre de Georges-Hébert Germain, l’une des premières biographies de Céline à voir le jour en 1997.

S’il y a absence d’émotion, il n’y a non plus aucune analyse sur le phénomène Céline et son incroyable ascension mondiale comme l’avait si bien fait la journaliste et auteure Denise Bombardier en 2009 après avoir suivi la chanteuse dans son quotidien durant un an lors d’une tournée mondiale.

De surcroît, on ne compte aucune note biographique, aucune référence, aucune source, ni même aucune entrevue qui auraient pu servir l’auteur dans l’écriture de sa biographie. Ainsi, on en déduit que Antoine Lucciardi est un excellent recherchiste, puisque les détails ne manquent pas dans cette biographie sur la chanteuse. Non seulement il a dû lire les nombreuses biographies sur Céline parues au fil du temps, mais il a certainement épluché une quantité phénoménale d’articles de presse sur la diva qui a fait ses débuts en 1981.

Le parcours complet

Pour ajouter à la monotonie, Lucciardi raconte la vie de Céline sans fantaisie en commençant par sa naissance et allant jusqu’à la mort de René et de sa mère, relatant chaque fait chronologiquement ; une façon de faire qui se fait de moins en moins.

Il écrit même une parenthèse sur les origines des Dion remontant jusqu’aux années 1630 alors que les Dion sont des Guyon arrivés de France et qui se seraient installés en Gaspésie, endroit qu’il nomme « région maritime et sauvage, sorte de Finistère du Grand Nord ».

Si les lecteurs ont oublié quelques anecdotes sur Céline au cours de sa carrière, ils réaliseront que Luccardi, lui, n’a rien manqué. Pour chaque tournée de Céline, on apprendra le nombre de billets vendus, le nombre d’albums vendus, le nombre de pays visités, les auteurs de ses chansons, les nombreux prix mérités.

L’auteur ne passe pas à côté de la conquête de la France, puis des États-Unis, en passant par les conditions de contrat avec Sony Music et par sa prestation musicale Une colombe au Stade olympique lors de la visite du pape Jean-Paul II.

Sur le plan personnel, l’auteur a réussi à tout retracer depuis le début. Son appareil dentaire, sa transformation physique, ses cours d’anglais, ses changements de look et bien évidemment, l’idylle amoureuse entre Céline et son gérant. Il raconte de long en large, l’attachement de la jeune Céline pour René qui craignait le pire en raison de leur écart d’âge, la relation de René avec sa femme de l’époque, Anne René, auprès de qui il est retourné après une brève séparation pour sauver les apparences, et l’opposition ferme de Thérèse Dion qui souhaitait un prince pour sa fille.

Certaines subtilités

Malgré l’absence d’émotions, il faut admettre qui si on lit entre les lignes, on réalise que l’auteur a compris plusieurs aspects de la personnalité et du tempérament de Céline. Il a compris que Céline aime épater ses fans, qu’elle aura tout fait pour séduire René, depuis le tout début et jusqu’à sa mort, et qu’aujourd’hui elle souhaite encore et toujours séduire son public, mais aussi ses trois fils pour que ceux-ci soient fiers d’elle.

Céline donne beaucoup d’amour et aime en recevoir, et cela Lucciardi l’a bien saisi.

Céline est généreuse avec les siens et son public, et demeure une véritable artiste dans l’âme qui a besoin d’être aimée.

Au final, cette biographie, qui a plus de chance de succès en France, séduira néanmoins les Québécois qui n’ont encore jamais lu de biographie sur Céline.