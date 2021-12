La police et vous

La période est propice aux barrages routiers et aux interceptions policières pour alcool ou drogue au volant. Si vous ou un proche vivez cette situation, vous devez consentir aux demandes des policiers, comme remettre certaines pièces d’identité et vous soumettre à des tests. Une arrestation est aussi possible.

Vos papiers, svp !

À la demande des policiers, une personne interceptée est obligée de remettre :

son permis de conduire,

le certificat d’immatriculation, et

la preuve d’assurance du véhicule.

Passer le test

Si les policiers soupçonnent la personne interceptée d’avoir consommé de l’alcool ou de la drogue et d’avoir conduit, ils peuvent lui faire passer des tests pour confirmer ces soupçons.

Par exemple, ils vont utiliser des appareils pour détecter l’alcool ou la drogue dans le corps.

Ils peuvent aussi lui demander de marcher sur une ligne droite et de se retourner, ou de se tenir en équilibre sur un pied en comptant à voix haute.

Les policiers peuvent également observer la personne et relever tous les indices qui montrent qu’elle n’est pas en état de conduire.

Se faire arrêter

Si la personne interceptée échoue à ces tests et ces observations, la police aura des motifs raisonnables pour l’arrêter.

Les policiers peuvent alors :

lui ordonner de les suivre au poste pour passer des tests plus précis ;

suspendre son permis de conduire ;

saisir sa voiture.

Une fois arrêtée, la personne a toujours le droit de garder le silence. Par contre, elle doit donner son nom, son adresse et tout autre renseignement permettant de confirmer son identité, si les policiers le lui demandent. Elle a aussi le droit de consulter un avocat.