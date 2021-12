La tradition du sapin de Noël en Amérique est née à Sorel-Tracy il y a 240 ans

Le premier sapin de Noël décoré au Canada a vu le jour à Sorel-Tracy en 1781, grâce à une baronne allemande qui a inspiré une tradition devenue populaire à travers le continent.

En décembre 1781, la guerre d’indépendance des États-Unis achevait et des mercenaires allemands étaient basés à Sorel-Tracy, une ville située à 40 km à l'est de Montréal sur les rives du fleuve Saint-Laurent, pour contrer une éventuelle invasion américaine. Le baron allemand Friederich Adolphus von Riedesel vivait à la Maison des gouverneurs vouée à recevoir des dignitaires.

L’historien et enseignant en histoire, Patrick Pelloquin, raconte que sa conjointe, Frederike Charlotte Louise von Riedesel, voulait célébrer Noël en grand en compagnie des officiers anglais si bien que le menu de tradition britannique comptait du pâté à la viande et du pouding. Or, la baronne s’ennuyait de ses origines et elle tenait aussi à célébrer ce Noël à l’allemande, a-t-elle noté dans ses correspondances.

Selon M. Pelloquin, la tradition allemande bien ancrée à cette époque était de décorer les branches du sapin avec des fruits confits. «Il y avait aussi des noix dans lesquelles on mettait de l’huile avec des petites lanternes pour décorer. C’était assez dangereux, mais ça durait un soir. Ce n’était pas illuminé pendant un mois comme aujourd’hui», décrit-il.

De plus, l’historien précise que le sapin, en forme de triangle, incarnait un puissant symbole de trinité. «Ç’a été utilisé par l’Église chrétienne pour évangéliser l’Allemagne», ajoute-t-il.

Des timbres

Il y a 40 ans, Postes Canada a produit trois timbres en l’honneur du premier arbre de Noël illuminé à Sorel, qui témoigne encore aujourd’hui de l’héritage allemand légué au pays, estimait l’ex-ministre responsable des postes, André Ouellet.

Mariage célèbre

Depuis quelques années, la municipalité de Sorel-Tracy organise un concours où les citoyens sont invités à décorer le sapin de Noël devant la Maison des gouverneurs pour commémorer l’arbre des Riedesel, qui est resté longtemps le seul à avoir été dressé au pays.

Selon le chroniqueur en histoire, André Pelchat, c’est le mariage entre la reine britannique Victoria et le prince allemand, Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, qui a popularisé cette coutume.

Le prince Albert a grandi dans la tradition de l'arbre de Noël et, quand il épouse Victoria, en 1840, il exige qu'elle adopte la tradition allemande, ce qui attire l’attention de la presse à grand tirage. Au même moment, Noël et son sapin légendaire commençaient à devenir une fête de plus en plus soulignée et commercialisée.

«Ça s’est répandu à travers le monde», enchaîne M. Pelchat

L’agronome André Pettigrew, qui note une forte augmentation de la demande depuis trois ans chez les producteurs de sapins du Québec, constate l’attachement durable à cet arbre de Noël.

«Si cette tradition existe toujours, c’est que c’est un symbole de joie et de regroupement familial», exprime M. Pettigrew.