Le bonheur des rencontres-silex

Après l’immense succès de son premier roman, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une, vendu à plus de trois millions d’exemplaires et en voie d’être adapté au cinéma, la Française Raphaëlle Giordano parle de créativité et des rencontres qui changent tout dans son quatrième roman, Le Bazar du zèbre à pois.

Basile, un inventeur qui fait preuve « d’audacité » – mélange d’audace et de créativité, décide d’ouvrir une boutique pour présenter ses produits fantaisistes : le Bazar du zèbre à pois. Il y a fait la rencontre d’Arthur, un ado artiste, spécialiste de graffitis, et de sa mère Giula, spécialiste en parfumerie.

La rencontre fait des feux d’artifice. C’est ce que Raphaëlle Giordano décrit comme des rencontres-silex : celles qui produisent des étincelles et une créativité joyeuse.

Photo courtoisie

Raphaëlle Giordano, écrivaine et spécialiste en coaching, a pris plaisir à décrire ces fameuses relations qui font bouger les choses.

« Pour moi, une rencontre-silex, c’est mettre deux personnes en présence, et il se passe vraiment quelque chose. Ils s’inspirent. Il y a une émulation qui se crée », explique-t-elle. « Autant, des fois, on met des personnes en présence et il ne se passe rien, autant une rencontre-silex, c’est une rencontre décisive, qui fait des étincelles. »

Ça lui est déjà arrivé ? « Ah oui ! On ne voit pas les étincelles, mais c’est palpable quand même dans l’air, comme une électricité entre les deux personnes. Il y a cette effervescence, cette joie intérieure. On sent qu’il y a quelque chose de spécial qui se passe, c’est certain. Je l’ai ressenti plusieurs fois dans ma vie, et c’est quelque chose d’extraordinaire. »

Ces rencontres sont inspirantes : elles se font avec des personnes qui donnent envie de se dépasser, de montrer le meilleur de soi-même. « Tu as envie d’être encore plus à la hauteur. »

La créativité

Raphaëlle Giordano, dans ce roman comme dans chacun des livres précédents, voulait présenter un concept clef de voûte. « Cette fois, le thème qui me tenait vraiment à cœur, c’est ce qui fait mon ADN : c’est ma créativité. »

Pour la petite histoire, elle précise qu’elle a toujours été fascinée par l’univers des inventeurs. « Cet univers se balade dans mes gènes : mon père est un vrai zèbre et a déposé beaucoup de brevets et son père avant lui a fait fortune en inventant une machine qui a été décisive dans le monde de l’industrie. »

« Les inventeurs, pour moi, ce sont des personnes libres dans leur tête, de doux rêveurs. Mais quand ils concrétisent leurs idées, ils font bouger les limites du monde. Je trouve ça très inspirant. »

La créativité, ajoute-t-elle, lui a permis de toujours rebondir, dans sa propre vie. « C’est une pensée hors du cadre, une énergie, une dynamique qui te permet, au lieu de rester enfermé dans une vision étriquée, d’ouvrir et de trouver des idées, des solutions pour rebondir. C’est le thème du livre et ça devient la philosophie du zèbre et j’espère qu’elle va inspirer les lecteurs. »

EXTRAIT

« Aujourd’hui, c’est une autre affaire. La colère a repris la place. L’abattement aussi. Jamais il ne s’en sortira.

Les profs vont lui maintenir la tête sous l’eau, à la façon des films noirs où les gens meurent noyés, le visage déformé par la souffrance de l’asphyxie. Ouais. Son impasse n’a rien à envier à celle de ce vieux cinéaste américain, Brian de Palma. Personne ne lui donnera sa chance. L’étiquette est si bien collée à sa peau qu’elle a pénétré dans sa chair. »