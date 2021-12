Le «violeur au dentier» restera incarcéré

Présentant un risque de récidive trop élevé, le prédateur sexuel multirécidiviste surnommé le « violeur au dentier » restera derrière les barreaux. Un beau cadeau de Noël avant le temps pour les survivantes.

• À lire aussi: Le «violeur au dentier» veut retrouver sa liberté

• À lire aussi: Le «violeur au dentier» a de sévères conditions

• À lire aussi: Des survivantes se battent pour que leur agresseur reste en prison

« Le spectre de savoir qu’il pouvait faire de nouvelles victimes me hantait, ça venait me chercher énormément. Alors [cette décision] vient apaiser cette inquiétude. Je vais pouvoir célébrer les Fêtes en me disant « mission accomplie » », laisse tomber avec soulagement l’une des survivantes de Jacques Groleau, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Dans une décision rendue le 22 décembre, la Commissaire des libérations conditionnelles du Canada, Jessie Landry-Marquis, a tranché : Jacques Groleau, agresseur sexuel surnommé le « violeur au dentier » car le sien avait été retrouvé sur le lieu d’un crime, ne retournera pas vivre en communauté.

« Vous ne semblez pas conscient de vos facteurs de risque ni de la dangerosité que vous présentez. De plus, votre rigidité à vous investir en profondeur et avec honnêteté dans votre programme crée incontestablement des barrières à votre évolution thérapeutique », indique la Commissaire.

Risque inacceptable

Cette dernière indique par ailleurs être « convaincue » que l’homme qui a fait au moins huit victimes présente un trop grand risque de récidive « inacceptable pour la société », peut-on lire dans le document de 11 pages.

Libéré d’office avec de strictes conditions en avril 2021, l’homme de 60 ans avait été réincarcéré cinq mois plus tard.

Le dangereux criminel multirécidiviste envoyait de trop nombreux signaux quant à un risque de récidive, selon les agents qui l’encadraient à sa maison de transition.

Il avait alors été entendu le 15 décembre dernier, par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) afin de déterminer s’il pouvait retourner vivre en collectivité ou s’il resterait emprisonné.

Combat

Pour les deux survivantes du prédateur sexuel, qui ont pris leur courage à deux mains pour témoigner lors de l’audience du 15 décembre en racontant leur agression, la révocation de la liberté de leur agresseur a un goût de victoire.

« Ma victoire c’est de protéger les autres femmes, qu’il n’y ait pas d’autres victimes. Parce que ce qu’on comprend, c’est que ça serait inévitablement arrivé [s’il était resté en liberté]. C’est écrit noir sur blanc », raconte l’une des survivantes.

Cette aussi un sentiment de confirmation qui a envahi les deux femmes lorsqu’elles ont appris que Groleau resterait derrière les barreaux.

« C’est une grande validation de tout ce que je dis depuis des années, depuis au moins 2007, avant qu’il fasse ses cinq nouvelles victimes », confie la deuxième survivante.

Même si la décision lui convient, elle déplore tout de même que la voix des victimes ne soit pas plus entendue.

« Le criminel peut parler pendant plusieurs heures, alors que nous ne pouvons pas réagir à ce qu’il dit. On nous donne à moitié la parole en nous laissant lire des déclarations écrites plusieurs mois avant, dans un autre contexte », déplore-t-elle.

Les deux femmes savent cependant qu’elles devront mener un nouveau combat contre la sortie de leur agresseur, puisque son dossier pourra être réévalué en décembre 2022, bien que sa peine aille jusqu’en 2025 pour des délits d’agressions sexuelles armées.

« On a encore du pain sur la planche, alors si d’autres victimes veulent témoigner, elles peuvent le faire. Ça peut faire une différence pour leur processus de guérison et pour éviter qu’il sorte à nouveau », pense l’une d’elles.

À voir aussi