Les demandes du Canadien au père Noël

Les joueurs du Canadien de Montréal ont l'occasion, avec la pause prolongée de Noël et l'arrivée de la nouvelle année, de se vider la tête et de recharger leurs batteries.

Mais, peut-être que ces batteries sont complètement usées et dues pour être transférées aux soins palliatifs d'un écocentre. Le Tricolore pourrait ainsi s'en procurer de nouvelles, tout bonnement. Voici une liste de cadeaux que pourrait commander au père Noël Geoff Molson en ces temps magiques.

Le retour de Carey Price

Quoi demander de mieux que le retour en santé du visage de l'organisation depuis son repêchage en 2005 : Carey Price? Avec des genoux réparés, un esprit clair et un équipement neuf, le gardien redonnerait assurément un regain d'énergie à ses coéquipiers qui ne savent plus où donner de la tête.

Des vétérans en santé

En ne comptant même pas Shea Weber, dont la carrière est vraisemblablement finie, les retours au jeu de piliers tels Joel Edmundson (dos), Paul Byron (hanche), Tyler Toffoli (main), Josh Anderson (haut du corps) et Brendan Gallagher (COVID-19) pourraient grandement venir enlever du poids sur les épaules de plusieurs.

Un compas pour Jeff Petry

Jeff Petry, qui faisait partie des discussions pour le trophée Norris pas plus tard que l'année dernière, semble avoir perdu ses repères qui le servaient si bien depuis son arrivée chez le Canadien en 2015. Ainsi, un compas pourrait l'aider à mesurer ses angles de tir et à toucher la cible une fois de temps en temps, en plus d’améliorer son jeu d’ensemble. Il compte zéro filet et deux mentions d'aide en 27 rencontres.

Des partisans dans les gradins

Quel merveilleux cadeau que de recevoir l'accueil de 21 302 partisans qui, à la fois, donnent de la motivation au Bleu-Blanc-Rouge et intimident tous les visiteurs osant patiner sur le logo au centre de la glace. Il suffit de demander à la plupart des journalistes suivant régulièrement l’équipe : le Centre Bell insuffle une dose d’énergie particulière quand les partisans s’y mettent.

Quelques victoires, mais pas trop

La troupe de Dominique Ducharme aimerait sûrement avoir la chance de savourer quelques gains dans les prochaines semaines. Évidemment, avec une saison pratiquement déjà à l'eau et un choix de premier tour au repêchage (protégé du top 10) qui doit être cédé aux Coyotes de l'Arizona en fin de saison, on espère un tantinet qu'elle se place pour obtenir le meilleur possible choix à l'encan 2022.

Des jeunes qui produisent

Si, à la lumière de ses performances des dernières séries, on s'attendait à ce que Cole Caufield atteigne le plateau des 30 buts cette année, plusieurs ont (un peu) été déçus jusqu'à maintenant. Or, si le sympathique attaquant pouvait trouver le fond du filet une quinzaine de fois d'ici la fin de la campagne, cette production pourrait rallumer la flamme des espoirs des partisans par rapport au futur. Et si Saint-Nicolas pouvait élever Nick Suzuki au statut de vrai joueur de centre numéro 1 vedette, le tout pourrait également être apprécié.

Un DG (francophone)

Le Canadien est toujours à la recherche du son prochain directeur général, lui qui a remercié Marc Bergevin et embauché Jeff Gorton comme vice-président des opérations hockey à la fin novembre. Ce poste névralgique aux succès d'une organisation doit être rempli par quelqu'un dont les compétences sont évidentes et difficiles à trouver. Et à Montréal, le fait français est un incontournable.

Une machine à remonter dans le temps

Ne serait-ce que pour retrouver un temps où la chaleur était bien présente et que la COVID-19 semblait oubliée, le Canadien bénéficierait d'un retour dans le temps. L'organisation pourrait revisiter ses succès de l'été dernier, lorsqu’elle a atteint la finale de la Coupe Stanley en remportant la demi-finale le jour de la Fête nationale. Le CH pourrait également aller observer Patrick Roy (futur DG du CH?) s’illustrer devant son filet dans les deux dernières conquêtes du Tricolore, en 1986 et 1993.

