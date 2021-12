Message de Noël de François Legault : «Les prochaines semaines vont être difficiles»

Chaque année, François Legault s’adresse aux Québécois afin de leur transmettre ses vœux de Noël.

Devant la flambée des infections à la COVID qui ne fléchit pas, le premier ministre rappelle aux citoyens d’être prudents, de respecter les mesures sanitaires et de penser aux personnes seules.

«Bonjour tout le monde,

Aujourd’hui et demain, ça va être l’occasion pour beaucoup d’entre nous de recharger nos batteries. Même si on n’a pas les rassemblements qu’on aurait souhaités, on peut quand même profiter de ces moments précieux.

Si vous décidez de vous réunir avec des gens en dehors de votre bulle, je vous invite à faire preuve de beaucoup de prudence. Le variant Omicron est plus contagieux que tout ce qu’on a vu depuis le début de la pandémie. Je compte sur votre jugement pour respecter les consignes et pour faire attention.

Noël, c’est surtout une occasion de penser aux autres. Il faut penser aux personnes seules, pour qui la situation est encore plus pénible. SVP, prenez le temps d’appeler les personnes seules dans votre entourage, de leur tendre la main. C’est un petit geste qui peut faire beaucoup de bien.

Il faut aussi penser aux travailleurs essentiels qui vont devoir rester fidèles au poste pendant le temps des Fêtes. Les infirmières, les médecins, les travailleurs sociaux, les policiers. Ça fait presque deux ans qu’ils font preuve d’un courage et d’un dévouement immenses. Ils méritent toute notre reconnaissance.

Les prochaines semaines vont être difficiles. Ça va être très important de continuer nos efforts et de se serrer les coudes, même si on est tannés. Je compte sur vous.

Prenez soin de vous et profitez bien de votre Noël malgré tout.

Votre premier ministre»

