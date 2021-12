Nos romans de Noël préférés

Sonnez hautbois, résonnez musettes ! Noël ayant aussi sa place dans la littérature, ces quelques romans soulignent cette fête chacun à sa façon.

Contes de Noël

Impossible de faire l’impasse sur ce grand classique, qui réunit cinq contes noëlesques de Dickens : Un chant de Noël (le plus connu, et qui met en scène ce cher vieux Mr Scrooge), Le carillon, Le grillon du foyer, La bataille de la vie ainsi que L’homme hanté et le Marché du fantôme. Tous publiés entre 1843 et 1848 sous forme de feuilleton, ces contes racontent la société britannique d’antan, avec ce qu’elle avait parfois de cruel et d’impitoyable. Mais pour les apprécier à leur juste valeur, la lecture de la préface est, à notre sens, absolument essentielle.

Le Noël d’Hercule Poirot

Un autre grand classique, cette fois signé Agatha Christie. D’emblée on peut dire que la reine du crime n’a pas fait de cadeau au vieux Simeon Lee, un homme aussi riche que méchant qui aura la très mauvaise idée de réunir sa famille pour Noël. Car le soir du 24 décembre, à l’issue d’un souper plutôt mouvementé, il se fera carrément égorger dans son bureau. À partir de là, plus de vacances pour Hercule Poirot. Chaque membre de la famille Lee ayant eu au moins une bonne raison de détester Simeon, le célèbre détective devra mettre toutes ses petites cellules grises au boulot, et vite !

Les ours mal léchés s’apprivoisent à Noël

Durant le temps des Fêtes, les comédies romantiques sont vraiment très populaires. Du coup, en voici une qu’on a appréciée.

Irène, 35 ans, aimerait bien être enceinte pour le réveillon. Le problème, c’est qu’elle est en couple avec Édouard depuis si longtemps qu’il n’y a plus grand passion entre eux. Lorsqu’elle héritera d’une maison mitoyenne à Charlestown, dans le sud de l’Angleterre, elle n’hésitera donc pas un seul instant à partir. Et là-bas, elle ne tardera pas à rencontrer un certain Rudolph... qui lui fera perdre la boule ! Une jolie histoire qui met du baume au cœur.

Joyeux Noël

Paru en 2012, ce roman met en scène les Diskredapl, que les habitants de l’île bretonne où ils habitent ont pris l’habitude d’appeler les « Impensables » tant ils échappent à la normalité. Si leur fantasque fondateur, Népomucène, a autrefois choisi de se suicider à Noël, les membres du clan auront bientôt une autre excellente raison de marquer d’une croix blanche ce jour de fête. Alors que la vérité a toujours été pour eux « une faute qui valait effacement de l’arbre généalogique », l’un des leurs décidera en effet de célébrer en grande... en déballant tout sur tout le monde. Jouissif !

Esprit d’hiver

Alors là, il ne faut surtout pas s’attendre à lire un gentil petit roman dans l’esprit feel good. C’est le matin de Noël et Holly n’a que quelques heures devant elle pour tout préparer avant l’arrivée des invités. Mais très vite, les choses vont dégénérer : son mari, parti chercher ses parents à l’aéroport, devra se rendre à l’hôpital. Puis, un à un, à cause de la tempête et du blizzard, les invités vont se décommander. Holly sera donc seule à la maison avec sa fille adoptive de 13 ans, qui va se comporter de façon de plus en plus bizarre. Un thriller psychologique glaçant.

Christmas pudding

Célébrer la période des Fêtes dans le Gloucestershire ? Eh bien pourquoi pas. Un groupe de jeunes mondains londoniens se retrouvera ainsi dans ce coin de campagne anglaise pour pérorer, potiner, boire, manger... Bref, pour passer le temps en agréable compagnie. Sauf qu’on lit là un Nancy Mitford. Et qu’avec cette romancière britannique du siècle dernier, il faut toujours s’attendre à recevoir une bonne dose de cynisme, de critique sociale, d’humour décapant et de situations rocambolesques. Un livre qui vaut le détour, ne serait-ce que pour ses dialogues, souvent savoureux.

Le Petit Nicolas, c’est Noël !

Avec une tasse de chocolat chaud à portée de la main, quel bonheur de retrouver le Petit Nicolas et sa joyeuse bande de copains : Alceste le gourmand, Clotaire le rêveur, Agnan le chouchou de la maîtresse, Eudes le bagarreur, Geoffroy qui a un papa très riche et Maixent le magicien. Même si les très sympathiques histoires de ce recueil illustré par Sempé ne tournent pas toutes autour du thème de Noël, on peut difficilement imaginer mieux pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes, décrocher complètement et sourire jusqu’aux oreilles.

La voix

Ho ! Ho ! Ho ! On peut dire que ça ne va pas très fort au pôle Nord : peu avant les fêtes de Noël, alors qu’il était lui-même déguisé en père Noël, le portier d’un luxueux hôtel de Reykjavik va être retrouvé dans un cagibi du sous-sol, assassiné. Et pour comprendre ce qui a pu motiver pareil acte de haine, le commissaire Erlendur Sveinsson devra d’abord se pencher sur le très triste passé de cet homme.

Avec ce troisième opus consacré aux enquêtes d’Erlendur, l’Islandais Arnaldur Indridason nous offre un excellent roman noir. En 2007, il a d’ailleurs remporté le grand prix de la littérature policière et le Trophée 813.

D’autres suggestions pour se mettre dans l’esprit de Noël

Un réveillon mortel

L’idée de ce livre est géniale. Car pour attirer quelques clients dans son auberge située au fin fond de l’Écosse, un logeur fera passer la petite annonce suivante : « Vous redoutez Noël ? Partez vous réfugier dans un petit hôtel au bout du monde. » Par contre, il faut voir quel genre de clientèle il va ainsi appâter...

Le bouquin de Noël

Parce qu’il réunit un grand nombre de contes et de récits de Noël (ceux de Dickens, certes, mais aussi ceux d’Anderson, de Gogol ou d’Alphonse Daudet) et parce qu’il explique les thèmes qui y sont liés, ce pavé est une vraie bible pour qui veut tout lire sur cette fête.

L’accro du shopping fête Noël

Becky Bloomwood, alias l’accro du shopping, a accepté de recevoir toute la famille pour le réveillon, et elle tient à ce que ce Noël soit mémorable. De fait, il le sera. Mais peut-être pas dans le sens où elle l’espérait !

Le corbeau de Noël

Alors que Noël approche, un homme sur le point de se remarier reçoit des lettres de menaces. Au détective John Hooper d’en découvrir les raisons. Parfait si on aime la combinaison polar et Angleterre victorienne.

La glace noire

La période de Noël a inspiré beaucoup d’auteurs de polars, puisqu’elle sert régulièrement de cadre à leurs histoires. Dans celle-ci, l’une des toutes premières du prolifique Michael Connelly, le corps d’un inspecteur de police sera retrouvé la veille de Noël dans un motel miteux. Ce qui, pour son collègue Harry Bosch, ne sera pas un cadeau...