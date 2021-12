Photos souvenirs: Catherine Trudeau

L’incontournable

Photo d'archives

La comédienne dans la peau de la fameuse Lyne-la-pas-fine de la série télé Les Invincibles lors de son mariage avec le beau Carlos (Pierre-François Legendre). Diffusée à Radio-Canada, cette parodie qui réunissait quatre amis en soif de liberté fut couronnée de plusieurs prix. Pour Catherine, ce rôle de femme contrôlante marqua sa carrière.

Grand écran

Photo d'archives

Dans le film Le Survenant d’Érik Canuel, sorti en 2005, Catherine, 30 ans, devenait la vulnérable Alphonsine Beauchemin mariée à un jeune cultivateur, aux côtés Jean-Nicolas Verreault. Elle recevra l’année suivante le prix Jutra de la meilleure actrice de soutien pour ce rôle. Elle avait déjà joué dans plusieurs films québécois notamment dans le drame du même réalisateur, La loi du cochon, en 2001.

Débuts rapides

Photo d'archives

2005, grosse année pour la comédienne. Déjà très demandée, elle jouait dans trois films, une série télé et dans la pièce Le traitement. Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1999, à l’âge de 24 ans, elle avait aussitôt joué sur les planches, à la télé comme au cinéma. Un visage d’ange qui peut incarner des gentilles comme des méchantes.

Meilleure interprète

Photo d'archives

En 2009, il y a déjà 12 ans, alors que la comédienne recevait le prix Gémeaux de la meilleure interprète dramatique de l’année. Elle serait désormais à jamais reconnue du grand public pour ce rôle en or de Lyne-la-pas-fine. Elle avait joué auparavant plusieurs personnages au cinéma ainsi que celui de Sarah dans Tabou. Il y en aura beaucoup d’autres après.

Après Les Invincibles

Photo d'archives

Il y a 15 ans, Catherine Trudeau venait de tirer un trait sur son personnage de Lyne-la-pas-fine et le métier l’emmenait ailleurs. Elle était de la nouvelle comédie télé François en série aux côtés de Martin Laroche (les François) et elle jouait Manon dans le film de Michel Poulette et la série présentée à Télé-Québec, Histoire de famille.

◆ On retrouve Catherine Trudeau dans la série Les moments parfaits qui dépeint les joies et les peines de la vie de famille. Les mercredis à TVA ou en rattrapage sur TVA+.

◆ L’autrice vient de lancer son troisième livre jeunesse intitulé Bérénice ou la fois où j’ai failli mourir sur scène, la suite de Bérénice ou la fois où j’ai presque fait la grève de tout ! et après Ma vie avec un saumon fumé, aux Éditions de la Bagnole.

◆ La comédienne est aussi de la série Six degrés, signée Simon Boulerice, sur ICI télé et Tou.tv. Elle y incarne une autre mère, celle de Léon un jeune presque non voyant (Noah Parker).

◆ Catherine anime, pour la première fois en solo, l’émission Dans la télé de... où elle s’entretient avec des artistes au sujet des émissions télé qui ont marqué leur vie.

◆ Catherine est mère de deux garçons.