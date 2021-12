Repenser la culture les framboises

Les producteurs de framboises du Québec perfectionnent leurs techniques pour optimiser la production estival du petit fruit rouge.

Depuis le début de la pandémie, l’autonomie alimentaire est au cœur des discussions.

Les producteurs de framboises du Québec travaillent d’ailleurs depuis plusieurs années à améliorer leur production.

Le but n’est pas de produire tout au long de l’année, mais d’être en mesure, pour la période estivale, de contrôler complètement le marché québécois.

Ferme Onésime Pouliot

L’hiver est bien installé sur les terres de la ferme Onésime Pouliot, à l’île d’Orléans. Il ne reste aucune trace des centaines de plans de framboises d’il y a quelques semaines.

Difficile de croire qu’il y a trois mois, il y avait des centaines de plans de framboises en pleine production. Et ce n’est pas un hasard s’il n’y a plus de trace de cette production : ça fait partie d’une toute nouvelle manière de cultiver le petit fruit rouge.

Un des changements majeurs, c’est que les framboisiers ne sont plus plantés directement dans le sol, mais bien dans des pots.

«Les plants, nous pouvons les protéger pendant l’hiver en chambre froide plutôt que les laisser dans les champs. Alors, nous les laissons à -1 et non à -32 en janvier. Alors toutes ces variétés, nous pouvons maintenant les protéger, ce que nous ne pouvions pas faire avant», a expliqué Guy Pouliot, copropriétaire de la ferme Onésime Pouliot à Saint-Jean.

Dômes protecteurs

Ce qui change aussi de la culture traditionnelle, c’est l’utilisation de dômes pour protéger les plants.

«Ça évite toutes les pluies et il n’y a pas de rosée non plus le matin. Par exemple, en septembre, des fois, il y a de la rosée jusqu’à 10h le matin. Là, on peut cueillir à partir de 6 ou 7h. Aussi, ça brise le vent. Les framboisiers n’aiment pas du tout le vent et ça évite des frottements de branches sur le fruit qui provoquent des pertes», a ajouté M. Pouliot.

La combinaison de ces deux techniques permet de choisir des variétés mieux adaptées aux commerces. Mais surtout aller chercher celle qui aura une durée de vie suffisamment longue pour être transportée aux quatre coins de la province et rester sur les étals quelques jours.

Ce qui a toujours été le problème de l’industrie de la framboise au Québec est qu’elle est cantonnée dans les marchés publics ou en vente à la ferme.

Plusieurs producteurs ont été influencés et utilisent maintenant cette méthode de culture.

«C’est en pleine expansion. D’ici les quatre à sept prochaines années, le portrait de l’industrie de la framboise va changer énormément vers ce type de production. J’ai bon espoir que l’on va sortir les framboises de la Californie de nos tablettes pendant notre période de production au Québec», a mentionné Guy Pouliot.