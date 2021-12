Repentigny: un policier immensément généreux

Un policier au grand cœur a récemment joué au père Noël en organisant la distribution de 375 cadeaux à des enfants défavorisés de Repentigny.

«Je fais ça pour aider. Ma fierté c’est de voir les sourires des gens», a expliqué l’agent André Jr Corbeil, qui œuvre au sein de la police de Repentigny depuis trois ans et demi.

Il faut dire que le policier de 46 ans est un habitué des bonnes œuvres, lui qui multiplie les partenariats avec des organismes communautaires et des entreprises afin d’aider gratuitement.

Photo AGENCE QMI, SIMON DESSUREAULT

Réparations d’une valeur de 40 000 $ chez une mère monoparentale de sept enfants victime de violence conjugale, achat d’une console PlayStation à un enfant atteint d’un cancer incurable, déménagement d’un couple âgé à la santé précaire; le policier est rendu à 27 projets d’aide depuis juillet 2018.

Au total, plus de 200 000 $ en biens et services ont été remis par l’entremise du policer.

Jusqu’au mois d’août dernier, André Jr Corbeil opérait le tout dans le cadre du projet «Un bonheur à la fois» du Service de police de Repentigny, qui a cependant été aboli.

Photo AGENCE QMI, SIMON DESSUREAULT

«André est le gars avec le plus grand cœur, mais ça lui demandait trop de temps sur son temps de travail, a expliqué Bruno Marier, Sergent à la prévention, aux communications et au soutien à la communauté au Service de police de Repentigny, pour expliquer le retrait du projet de l’agent Corbeil. On va faire des projets à plus petite échelle, sans publicité.»

Mais cela n’allait pas arrêter le généreux policier qui a récemment organisé deux remises de cadeaux pour des enfants référés par des organismes communautaires.

Au matin du 12 décembre, 75 enfants ont pu choisir un cadeau au magasin ToysRUs de Repentigny avant l’ouverture du magasin. La semaine suivante, 300 autres ont également reçu des cadeaux le 19 décembre, dans le cadre d’un autre événement.

«Donner, c’est la meilleure des paies, je veux continuer à faire ça toute ma vie», a ajouté André Jr Corbeil, qui a aussi récemment rallié des compagnies pour aménager une cuisine et une salle de repos aux bénévoles du hockey mineur, à l’aréna de Repentigny.

À voir aussi