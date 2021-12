Révolution COVID: Découvertes médicales majeures et nouveaux comportements

La médecine ne sera plus jamais pareille après l’électrochoc de la Covid-19, qui a notamment accéléré le développement d’une panoplie de technologies et forcé d’importantes prises de conscience.

De l’équipement médical « Made in Québec »

S’il y a bien une leçon que le système de santé aura retenue, c’est l’importance de ne pas dépendre des autres pays pour s’approvisionner en jaquettes, gants et autres équipements médicaux.

Les États s’assureront sans doute d’être prêts pour une prochaine pandémie, un peu comme les armées qui sont toujours prêtes pour la guerre, illustre Benoît Mâsse, professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

D’ailleurs, le Dr Gilbert Boucher remarque que la plupart des masques qu’il utilise maintenant sont faits au Québec.

«Et ce sont d’excellents masques».

«On réalise qu’on ne peut pas tout faire faire en Chine, explique André-Pierre Contandriopoulos, professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. C’est un peu comme pour l’agriculture : il y a des choses qu’on peut faire chez nous, même si ça coûte un peu plus cher.»

Une médecine plus performante grâce à la techno

La médecine est en pleine révolution grâce à l’intelligence artificielle et à toutes les innovations technologiques qu’aura précipitées la pandémie, croit le Dr Karl Weiss, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital­­­ général juif de Montréal.

Par exemple, des tests microbiologiques permettent maintenant un dépistage instantané et peuvent être réalisés à peu près n’importe où et par n’importe qui, illustre Karl Weiss.

Des appareils de suivi à distance peuvent diagnostiquer une otite ou enregistrer les données à partir du thorax d’un patient qui est à la maison, ajoute-t-il.

De plus, l’accumulation de données va permettre de mieux suivre la trajectoire clinique des patients. Ainsi, lorsqu’une jeune femme de 40 ans présentant un mal de poitrine appellera Info Santé, on sera en mesure de lui dire que la probabilité d’infarctus est très faible parce qu’on saura que sur les milliers de personnes avec le même profil et les mêmes symptômes, une seule a été hospitalisée.

«On s’en va vers une médecine transformée», résume Karl Weiss.

Davantage de consultations à distance

Pourquoi se déplacer en personne pour un bobo qui peut faire l’objet d’une consultation à distance ? Beaucoup de cliniques ont basculé en mode virtuel pendant la pandémie et de nombreux patients ont obtenu une ordonnance ou un avis médical par un simple coup de fil ou appel vidéo. La télémédecine est donc là pour rester, sont convaincus les experts interrogés.

«Ça va nous permettre d’optimiser la manière dont on pratique la médecine», croit la Dre Judy Morris, présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec.

À certains endroits, la télémédecine permettra à des gens d’éviter de faire deux heures de route ou de payer du stationnement, illustre Mylaine Breton, professeure à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.

Son utilisation pourrait même être élargie pour faciliter l’accès aux soins en santé mentale dans les régions où on manque d’intervenants, suggère-t-elle.

Mais dans tous les cas, il faudra trouver le bon dosage de télémédecine puisque certains problèmes de santé ne peuvent être évalués à distance, rappellent les experts.

L’ARN messager pour traiter le cancer

Le développement de la technologie de l’ARN messager, utilisée dans les vaccins de Pfizer et Moderna, a été accéléré de façon «exponentielle» et pourra servir à traiter une panoplie d’autres maladies, note Alain Lamarre, immunovirologue à l’Institut national de la recherche scientifique.

Par exemple, cette technologie pourrait permettre de créer des traitements personnalisés en oncologie, comme d’«encoder de l’ARN messager de façon à ce que notre système développe une réponse immunitaire à notre propre cancer», illustre M. Lamarre.

Fini les 5 à 7 quand on fait de la fièvre

Il fut un temps où une personne enrhumée et de toute évidence contagieuse pouvait se pointer dans un 5 à 7 sans que personne ne sourcille. Des experts croient que cette époque est révolue, la pandémie ayant opéré un changement de culture.«C’est fini, cette ère-là. Ce n’est plus acceptable», résume le Dr Gilbert Boucher. «On va se garder une petite gêne avant d’aller dans une activité non essentielle avec un peu de fièvre et de la toux en se disant que “c’est pas si pire”», abonde la Dre Caroline Quach. «Et si l’activité est essentielle, eh bien, on porte le masque», ajoute-t-elle.

Une meilleure gestion des stocks de médicaments

Si le Québec a réussi à éviter la catastrophe d’une pénurie de médicaments au cœur de la première vague, c’est grâce à une nouvelle méthode de stockage qui continuera d’être utilisée à l’avenir.

Avant, les professionnels de la santé entreposaient peu de médicaments pour éviter que les doses non utilisées se périment et soient donc gaspillées.

C’était la méthode du just in time, résume François Paradis, président de l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec.

Les établissements de santé gardent dorénavant un inventaire qui correspond à 90, 60 ou 30 jours de leur consommation usuelle, selon le type, explique Jean-­François Bussières, ex-président du comité des pharmaciens du Centre d’acquisitions gouvernementales.

«Chose certaine, on ne reviendra pas à la méthode just in time», conclut M. Paradis.

Le masque, comme en Asie

Le masque sera encore visible dans le paysage quand la pandémie se sera résorbée, un peu comme ce qui se faisait déjà en Asie avant, croient les experts.

Les gens auront probablement tendance à le porter en public lorsqu’ils présentent des symptômes de rhume ou dans les transports collectifs, par exemple.

Ceux qui feront ce choix «ne vont plus se faire regarder de travers», dit la Dre Caroline­­­ Quach, responsable du contrôle des infections au CHU Sainte-Justine.

«On peut imaginer la Santé publique qui appellerait la population à le porter» à certains moments, suppose André-Pierre Contandriopoulos, professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Dans les cliniques et hôpitaux, le masque pourrait continuer d’être utilisé pour prévenir d’autres infections respiratoires que la Covid-19, croit la Dre Judy Morris, de l’Association des médecins d’urgence du Québec.

Une meilleure surveillance des nouveaux virus

«Je pense qu’il n’y a plus personne qui pense que les maladies infectieuses, ce n’est pas important», dit le Dr Karl Weiss.

Si une nouvelle pandémie venait à frapper dans 10 ou 15 ans, les laboratoires tout comme les instances de santé publique seront mieux préparés à y réagir, croient plusieurs experts.

«Avant, il y avait des gens qui devaient se battre pour rappeler l’importance de la prévention des infections», abonde la Dre Caroline Quach.

Par ailleurs, on peut s’attendre à un retour aux « heures de gloire » de la santé publique, un domaine qui a été progressivement définancé au Québec dans les dernières années, rappelle Benoît Mâsse de l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Des chambres d’hôpital qui sont mieux isolées

«Une nouvelle urgence, c’est une chambre unique avec des portes qui se ferment», dit le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence­­­ du Québec.

Ainsi, on verra de moins en moins de chambres où s’entassent des patients séparés par des rideaux, prédit-il.

Dans la plupart des urgences, des systèmes de ventilation ont été installés, l’isolement et le cloisonnement des salles ont été rehaussés, ajoute-t-il.

«Ça va rester et c’est très bon.»

De façon générale, il y a un changement de mentalité qui fait en sorte que le niveau de protection des patients a vraiment augmenté, observe le médecin.

Par exemple, les centres hospitaliers offrent maintenant le lavage des uniformes. On voit donc moins d’infirmières et de préposés se promener en habit de travail dans la rue, remarque le Dr Boucher.

Vaccinations récurrentes

Il est probable que les adultes aient à retrousser leur manche régulièrement pour se faire inoculer contre la Covid-19, un peu comme c’était le cas pour la grippe saisonnière, soupçonnent certains experts.

Benoît Mâsse, professeur en santé publique, brosse l’image hypothétique de campagnes de vaccination qui auraient lieu une fois par année ou tous les deux ans pour que les gens aillent chercher leur booster.

«Ou peut-être que ce sera juste une partie de la population qui se fera vacciner de façon périodique, comme les 50 ans ou 70 ans et plus», abonde l’immunovirologue Alain Lamarre.

Bien sûr, cela dépendra de la façon dont évolueront le virus et ses variants, nuancent les experts.

Des «anges gardiens» précieux

Plusieurs experts croient qu’on n’oubliera pas de sitôt à quel point le travail des « anges gardiens » est précieux, même si on arrivait un jour à juguler la pénurie de personnel.

La pandémie nous aura forcés à revoir l’importance de donner des conditions agréables à nos professionnels de la santé, explique Mylaine Breton, professeure à l’Université de Sherbrooke.

­­­«C’est un chantier pour les 10 prochaines années.»

La Covid-19 a révélé à quel point le système de soins était défaillant, même s’il l’était depuis des décennies, abonde André-Pierre Contandriopoulos, de l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Rien n’est gagné d’avance, mais la pandémie pourrait agir comme un «choc électrique» obligeant enfin les dirigeants à un changement positif et profond du système, espère-t-il.