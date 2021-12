Se découvrir entre Montréal et Vancouver

Pour le temps des Fêtes, Coralie doit quitter Montréal pour aller retrouver son père qui habite à Vancouver. L’adolescente angoisse à l’idée de passer cinq jours coincée dans un train. Au moins, elle aura ses livres pour s’évader, durant le trajet. À l’embarquement, elle se trompe de sac à dos et se retrouve bien malgré elle liée à deux jeunes qui transportent de la drogue ! Son voyage en train vient de prendre un virage inattendu...

La collision des étoiles est le premier roman de l’autrice Joanie Boutin... et c’est un vrai charme. Il est parfait pour plonger les lecteurs dans l’ambiance du temps des Fêtes, quoique sa lecture doit être aussi divertissante en été, et rassurante avec ses rappels nostalgiques de chocolat chaud à la menthe sucrée ! Son intrigue marie à la perfection le récit réaliste à la romance et au roman d’action. Le souci du détail de l’autrice, dans ses descriptions, donne réellement l’impression qu’on se retrouve à bord de ce fameux train en route vers Vancouver avec des paysages féeriques enneigés.

Malgré ce que son ex, sa meilleure amie et même sa mère lui disent, Coralie est loin d’être « plate ». Oui, initialement, on fait la rencontre d’une jeune femme introvertie et lunatique, qui vit à travers les histoires de ses livres.

L’anxiété mise à l’avant-plan

Cependant, au fil du récit, on se met tranquillement à découvrir une Coralie qui sort de son cocon et qui s’épanouit, à son propre rythme et à celui du train ! Ce qui est magnifique avec ce personnage, c’est de le voir vouloir chasser cette angoisse qui gruge sa vie... Comme certains adolescents, Coralie souffre d’anxiété et de crises de panique et ne sait pas trop vers quelles ressources se tourner. Son histoire, même si elle est fictive, aidera franchement plusieurs personnes à y voir plus clair.

Le roman La collision des étoiles s’illustre comme un énorme coup de cœur, en cette fin d’année 2021. Touchantes, authentiques, importantes : ses thématiques le font briller bien fort au cœur de la littérature jeunesse québécoise !

À LIRE AUSSI

Les enfants du Moëbius T.1 : Le sanctuaire

Photo courtoisie

Bienvenue à bord du vaisseau Moëbius ! Veuillez régler vos calendriers à l’an 6342. En effet, c’est dans un récit futuriste et postapocalyptique qu’on plonge, avec ce premier tome d’une trilogie qui promet. La Terre telle qu’on la connaît n’existe plus depuis longtemps... Cependant, les passagers du Moëbius doivent à tout prix y retourner, car la planète où ils s’étaient établis a littéralement explosé. Contre toute attente, les jumelles Izaé et Iryss et leur cousin Élias trouvent un petit coin de paradis terrestre où atterrir. Mais attention, ils n’y sont pas les bienvenus... Un excellent suspense dont l’action devient de plus en plus enlevante !

Jack & la grande aventure du Cochon de Noël

Photo courtoisie

Après L’Ickabog, la créatrice de l’univers Harry Potter est de retour avec un autre roman parfaitement ensorcelant et trépidant ! Un conte fantastique où les amateurs d’aventure et les inconditionnels amoureux de Noël y trouveront leur compte. Jack est extrêmement attaché à son cochon en peluche. Mais, la veille de Noël, une véritable catastrophe survient : son cher cochonnet disparaît ! Puis arrive la nuit de Noël, où miraculeusement, les jouets prennent vie. Aidé du Cochon de Noël – une peluche qui n’arrive pas à la cheville de la sienne – Jack débarque au pays des Choses perdues, espérant y retrouver son meilleur ami...

Quand on aime, plus rien n’est pareil

Photo courtoisie

Dernier tome de la trilogie Quand on aime, ce roman clôt bien la comédie romantique de Jessica et Jessie. Ce sont deux personnages plus matures qu’on retrouve, cette fois, alors qu’ils s’interrogent sur leur identité individuelle, en dehors de leur couple. Une remise en question identitaire et amoureuse qui rejoint certainement de nombreux jeunes lecteurs ! Il est intéressant de voir que leurs rôles sont inversés... Effectivement, alors que Jessie était souvent celui qui avait la bougeotte, avec sa carrière de joueur de tennis, c’est maintenant Jessica qui semble avoir envie de bouger. Les quelques réflexions de l’autrice, entre les chapitres, demeurent savoureuses !

Aube du monde des rêves T.1 : Le réacteur onirique

Photo courtoisie

Gérer l’industrie du rêve ; voilà une tâche aussi incroyable que farfelue. Eh bien, dans ce premier tome de la série Aube du monde des rêves, c’est exactement ce à quoi le personnage principal aspire ! Même si le poste d’ingénieur des rêves au sein du réacteur onirique n’a jamais été occupé par un humain puisqu’il leur était inaccessible, l’audace et l’ambition de la jeune Aube la poussent à travailler sans relâche pour atteindre son objectif. Lorsque le monde des humains et celui des esprits finissent par se « connecter », Aube doit saisir sa chance. Une bande dessinée à l’histoire et aux illustrations éclatées !