Un bon griffoir pour votre chat

Le griffoir alias le « poteau à griffes » est un accessoire nécessaire à tout bon chat qui se respecte, et ce, au même titre qu’un bac de litière.

Pourtant, certains nous diront que leur chat n’utilise pas le griffoir de la maison. La raison est probablement très simple : si votre chat ne l’utilise pas, il est fort probable qu’il ne soit pas apprécié parce qu’il ne répond pas à certains critères de base. Votre chat mérite ce qu’il y a de mieux en matière de griffoir à la maison.

Tous les poteaux à griffer ne sont pas égaux. Alors, définissons les caractéristiques d’un bon griffoir pour chats afin de pouvoir faire de bons achats et de bons cadeaux à Ti-mine.

1. Stabilité

Comme le dit si souvent à la blague l’Éduchateur Daniel Filion : « Il est plutôt rare qu’un arbre tombe lorsqu’un chat fait ses griffes dessus ! » En effet, la stabilité est un critère plus qu’important à respecter pour un griffoir. Si la base ou la structure du griffoir n’est pas d’une stabilité exemplaire et à toute épreuve, si le griffoir bouge, se déplace ou même tombe sur le côté lorsque votre chat fait ses griffes dessus, il y a de fortes chances que minet le boude. Il risque de ne pas l’aimer et peut-être même d’en avoir peur.

2. Orientation

Dans quelle position votre chat veut-il faire ses griffes ? Il existe des griffoirs horizontaux, verticaux et même à la diagonale. Bien que la majorité des chats semblent préférer le poteau à griffer de type vertical, il y a des exceptions. Mon chat en fait partie d’ailleurs : monsieur Gandalf préfère les griffoirs en diagonale ! En tant que propriétaire, il faut donc apprendre à connaître les goûts de son chat afin de lui offrir le griffoir qui fonctionnera le mieux pour lui. Soyez fins observateurs !

3. Dimension

Selon l’Éduchateur, les poteaux à griffes devraient être d’une hauteur minimale de 90 cm. Environ la hauteur d’une table de chevet. Les chats s’étirent tout en usant leurs griffes et l’un ne va pas sans l’autre. Pour ce qui est de la largeur, on doit compter un minimum de 10 cm.

4. Surface

Sur quel type de surface faire ses griffes ? Le chat a des préférences pour la texture et le matériau qui recouvre le poteau à griffes. La corde, le sisal, le carton, le bois et le tapis sont des matériaux fréquemment utilisés et sont en général de bons exemples de surfaces appréciées par les chats. Quel que soit le choix, il faut aussi s’assurer que le chat ne se coincera pas une ou deux griffes dans le substrat utilisé. Ça non plus, ce n’est pas gagnant !

5. Localisation

Une fois le griffoir acheté, il faut le placer dans un endroit convoité par le chat. Il faut aussi savoir que les chats font généralement leurs griffes dans des endroits bien visibles, souvent près de l’entrée d’une pièce. C’est là qu’il faut placer le griffoir. Idéalement, on aurait plusieurs griffoirs disposés adéquatement dans différentes pièces de la maison. Ensuite, il ne reste qu’à rendre le tout encore plus attrayant pour Ti-mine en laissant quelques gâteries autour du griffoir ou, encore, de l’herbe à chat.