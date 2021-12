Une année intrigante

Tous les scénarios sont sur la table. Mais, a-t-on vraiment trouvé celui qui constituerait la meilleure option pour le Canadien ?

Jouer en Floride ? Je veux bien croire que les snowbirds assurent une présence dans les gradins, mais à quel prix ?

Un calendrier permettant aux équipes canadiennes de repousser des matchs prévus à domicile, surtout au cours du mois de janvier ? Intéressant.

Statu quo et attendre que la situation s’améliore ? Un scénario intéressant, mais il faudra alors y insérer des épisodes où l’on parvient à créer un intérêt.

Dénouement en vue ?

Et, malgré une fiche qui a provoqué le renvoi de Marc Bergevin et de son directeur du recrutement, Trevor Timmins, le Canadien attire inévitablement l’attention.

C’est Jeff Gorton qui peaufinera la fin du scénario, et peut-on prévoir un dénouement spectaculaire ?

Le choix du directeur général suscitera beaucoup d’intérêt. Chacun a son candidat préféré, et, à cet égard, Patrick Roy a terminé au premier rang de la plupart des sondages.

Mais quels seront les critères de sélection ? Préférera-t-il un jeune directeur général comme l’a fait Brendan Shanahan à Toronto, confiant l’équipe à Kyle Dubas ? A-t-il établi des liens avec certains candidats lors des années passées avec les Rangers de New York ? Il est permis de le croire.

Le département du recrutement et des programmes de perfectionnement subira d’importantes transformations. La personne dont la candidature sera retenue aura à redorer le blason du CH, et ce ne sera pas une mince tâche, bien au contraire.

Gorton puisera dans l’expérience acquise au cours des dernières années, particulièrement avec les Rangers, pour modifier la masse salariale, pour discuter avec ses homologues dans le but de faire de la place à de nouveaux patineurs.

Un début d’année 2022 qui s’annonce intrigant.

Si les partisans reconnaissent qu’un virage important s’impose, les résultats devront répondre aux attentes.

Et, il y aura des bonnes occasions pour amorcer ce virage, avec des aubaines intéressantes.

Avec 23 formations sur 32 affichant des performances de .500 et plus, le transfert des effectifs pourrait connaître une période d’effervescence. « Les directeurs généraux de la ligue, ceux dont les équipes sont pratiquement assurées de ne pas être invitées au tournoi printanier vont garnir leur vitrine : c’est une occasion unique de faire du ménage, de libérer la masse salariale et d’espérer gagner à la loterie, » me confiait cette semaine un personnage influent de l’Association de l’Est.

Pourquoi les décideurs des formations impliquées dans une lutte a) pour une qualification aux séries, b) pour la position la plus avantageuse au classement, c) pour améliorer les chances d’atteindre l’objectif ultime, pourquoi ces décideurs attendraient-ils au mois de mars pour passer à l’action ?

Les décideurs réalisent, avec un calendrier modifié, que les matchs qu’on aurait dû présenter viendront s’ajouter à un calendrier déjà très chargé. Des séquences de sept matchs en 11 jours se multiplieront. Les voyages seront plus compliqués. Les équipes devront s’assurer qu’elles possèdent la profondeur requise pour affronter un tel calendrier. La date limite de fin de mars pour compléter les effectifs n’a plus autant d’impact.

Donc, n’aura-t-on pas besoin de renfort dans les prochaines semaines ? Attendre peut s’avérer une décision lourde de conséquences. Une participation aux séries éliminatoires est primordiale... surtout en pleine pandémie.

Gorton aura la possibilité de créer une surenchère. Après tout, même si le Canadien occupe les bas-fonds du classement, ses effectifs seront convoités par des équipes, de sorte que leurs valeurs sur le marché demeureront élevées.

Subitement, Jake Allen intéressera des équipes puisqu’elles auront à composer avec des séquences de trois en quatre soirs, deux en deux soirs, cinq en neuf soirs... L’importance du deuxième gardien de calibre prendra toute sa signification.

Les premières semaines de l’année 2022 pourraient bien être marquées par plusieurs revirements, plusieurs rebondissements, et les décideurs les plus rusés sauront profiter de la situation.

Jeff Gorton y laissera-t-il sa carte de visite ?

Melnyk : dire la vérité

Eugene Melnyk n’a jamais caché ses états d’âme.

En plusieurs occasions, il a soulevé la controverse, et sa gestion de l’entreprise « Les Sénateurs d’Ottawa » a plus d’une fois provoqué les partisans de l’équipe.

Depuis des années, on s’interroge sur l’avenir des Sénateurs, à partir du plan de construction d’un nouvel amphithéâtre au centre-ville d’Ottawa et aussi, à partir du budget dont disposent les gestionnaires de la formation.

Risque de blessures

Cependant, au sujet de la participation des joueurs aux Jeux olympiques, il exprime ce que la plupart des propriétaires pensent : « Je suis contre la participation des joueurs aux Jeux. Je crois que c’est inacceptable qu’on arrête la saison pendant plus de trois semaines, qu’on expose nos joueurs à des blessures pouvant avoir un impact majeur sur le reste de la saison. Oui, quand j’ai appris la nouvelle, j’étais très heureux. »

Melnyk se rappelle surtout la blessure qu’avait subie Dominik Hasek et qui, selon le propriétaire, avait possiblement empêché son équipe de gagner la coupe Stanley.

Hasek, après avoir connu une première moitié de saison spectaculaire, avait été incapable de participer à un autre match des Sénateurs, ayant été blessé en représentant la République tchèque.

On pourrait également se rappeler la blessure subie par John Tavares, privant ainsi les Islanders d’une participation aux séries éliminatoires.

Il était contre la présence des joueurs aux Jeux de Pékin.

Respect des partisans

« Il faut respecter nos consommateurs. Depuis deux ans, on a été incapable de présenter un produit de 82 matchs. Et, là, on s’apprêtait à faire une trêve de trois semaines. C’était inconcevable. »

Cependant, je pourrais rappeler que la Ligue nationale et Gary Bettman, malgré la pandémie, malgré la restructuration du calendrier des matchs, présenteront le match des étoiles à Las Vegas.

Est-ce approprié dans les circonstances ?

Absolument pas.