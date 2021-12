VIDÉO | Kate Middleton joue du piano en public pour la première fois

La duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a offert une première prestation au piano en public lors d’une émission spéciale de Noël diffusée vendredi.

L’épouse du prince William a joué en compagnie du chanteur Tom Walker dans le cadre de l’émission «Royal Carols: Together at Christmas», une célébration de Noël qui vise à rassembler les gens après presque deux ans de lutte contre la COVID-19.

Cette interprétation de la chanson «For Those Who Can’t Be Here» («Pour ceux qui ne peuvent pas être ici») a été enregistrée en décembre à l’abbaye de Westminster.

Jeudi, un court clip montrant Kate Middleton qui s’assoit au piano laissait entendre qu’elle offrirait une prestation dans le cadre du mouvement #TogetherAtChristmas, lancé autour de l’émission spéciale.

Il s’agit de la première fois que la femme de 39 ans performe au piano en public.