Accident impliquant deux véhicules à Val-d’Or

Trois personnes ont été blessées dans un accident survenu à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, durant la nuit de Noël.

La collision s’est produite vers 1 h, sur la route 117, après qu’un premier véhicule a dévié de sa voie pour aller en percuter un second qui arrivait en sens inverse.

Les deux conducteurs et un enfant qui étaient à bord du second véhicule ont été transportés à l’hôpital, où on ne craindrait plus pour leur vie.

Des démarches sont en cours pour effectuer des prélèvements sanguins sur le conducteur du premier véhicule, qui avait possiblement les capacités affaiblies par la drogue ou l’alcool, a mentionné la Sûreté du Québec.

Un reconstitutionniste s’est rendu sur les lieux afin d’établir les circonstances de l'accident.