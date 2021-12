Chiefs: Tyreek Hill jouera, Travis Kelce incertain

Excellente nouvelle pour les Chiefs de Kansas City, le receveur de passes Tyreek Hill n’est plus soumis au protocole de la NFL concernant la COVID-19.

C’est ce que la formation a indiqué samedi, soit une journée avant qu’elle ne reçoive la visite des Steelers de Pittsburgh au Arrowhead Stadium.

Ce n’est toutefois pas le cas de l’ailier rapproché Travis Kelce, qui était dans la même situation que Hill. Selon le réseau ESPN, il y a toujours une chance que le joueur vedette soit en mesure de jouer dimanche.

Hill est le receveur qui a amassé le plus de verges (1178) et de touchés (9) sur des attrapés dans le camp des Chiefs en 2021. De son côté, Kelce a mis ses mains sur 83 ballons pour des gains de 1066 verges et sept majeurs.

Le club de Kansas City est au premier échelon de la section Ouest de l’Association américaine, et ce, en vertu d’un dossier de 10-4. Il est d’ailleurs au cœur d’une série de sept victoires consécutives.

