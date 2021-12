[PHOTOS] Grave accident sur l’A40, direction est, à Yamachiche

Un carambolage impliquant une vingtaine de véhicules a forcé les autorités à fermer une partie de l’autoroute 40 en direction est, samedi après-midi, dans le secteur de Yamachiche, en Mauricie.

L’accident est survenu peu avant 13 h entre les kilomètres 175 et 176 de l’autoroute, selon les informations de la Sûreté du Québec (SQ).

Photo Agence QMI, JEAN-SIMON HUBERT

Environ 20 véhicules seraient impliqués dans la collision qui aurait fait plusieurs blessés. Une personne aurait notamment subi des blessures sérieuses.

Photo Agence QMI, JEAN-SIMON HUBERT

«Tous les impliqués ont été évacués et pris en charge par les intervenants», a indiqué la police provinciale.

Photo Agence QMI, JEAN-SIMON HUBERT

L’A-40 a été fermée en direction est à la hauteur du kilomètre 174, alors que des policiers et d’autres intervenants se trouvent sur les lieux en après-midi pour dégager la route le plus rapidement possible.