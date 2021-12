À Chicago, un pasteur prêche en Drag Queen

Afin d’enseigner la tolérance aux enfants, un pasteur luthérien américain a prêché habillé en Drag Queen à Chicago, suscitant diverses réactions sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Démystifier les drag kings

• À lire aussi: Art de la drag: deux Québécois en lice à Call Me Mother

• À lire aussi: Rita Baga: divine Créature

À l’occasion du troisième dimanche de l’avent, le jeune pasteur, Aaron Musser s’est présenté en robe, maquillé et portant une perruque blonde devant un groupe d’enfants à l’Église luthérienne St Luke.

«Prêcher en drag est une réflexion théologique sur la joie», a-t-il expliqué.

Ouvertement gay, Aaron Musser a rejoint l’ordre cet été et il prône régulièrement des messages d’inclusivité sur ses réseaux sociaux.

«Je n’étais pas sûr de la façon dont le monde extérieur me traiterait quand ils m’ont vu ce matin. La joie est difficile à ressentir, elle est vulnérable. Mais n’est-ce pas si beau?» a exprimé le pasteur sur Facebook.

L’Église luthérienne St Luke a partagé l’événement avec fierté et publié des photos sur sa page Facebook.

La publication a suscité près de 200 commentaires et les réactions étaient mitigées. Le nombre de mentions «j’adore» et «colère» étaient à égalité et la section commentaire a été fermée.

À voir aussi