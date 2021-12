Comment faire ma place dans la vie?

J’ai dans la cinquantaine avancée et j’étais la proche aidante de ma mère, qui est morte il y a un peu plus d’un an. Je suis une fille unique issue de parents qui ne fréquentaient pas grand monde. Ce qui fait que je me retrouve à peu près toute seule, à part un neveu que je vois rarement.

J’ai toujours eu du mal à me lier. Chaque fois qu’on tente de m’approcher, la peur m’envahit. Il y a même une collègue de travail qui m’a dit que les ondes que j’émettais incitaient les gens à ne pas m’approcher. Je n’ai pas trop compris ce qu’elle voulait dire, mais je n’ai pas insisté pour qu’elle m’explique. Je n’ai pas non plus été gâtée sur le plan des hommes. Le seul avec qui je suis sortie plus qu’une ou deux fois, ma mère a réussi à le faire fuir.

Je me retrouve seule au monde encore une fois cette année pour passer les Fêtes. Non pas que je voudrais me retrouver dans un gros party, mais avoir une ou deux amies pour échanger et prendre un vrai repas à table, ailleurs que devant ma télé, ça ferait mon bonheur. Je compte d’ailleurs repousser le moment de ma retraite le plus loin possible. Au moins, la semaine, je vois du monde.

Pensez-vous que le problème vient juste de moi ? Pensez-vous aussi qu’il est irréversible ?

Anonyme à plein temps

Le problème vient évidemment de vous, mais il provient certainement de votre éducation. Quand on a passé son enfance avec des parents qui ne fréquentaient personne, il est très difficile de développer des habiletés sociales. Vous ne savez pas comment aller vers les autres, et votre langage non verbal n’incite probablement pas à s’approcher de vous. De là le commentaire qu’une collègue vous a déjà fait.

Quand on craint d’entrer dans une relation d’intimité avec les gens, notre façon d’être indique à l’autre, de façon subtile mais évidente, que sa présence dans notre bulle n’est pas souhaitée. Et généralement, l’autre fuit. Rien n’est irréversible quand on veut sincèrement que les choses changent dans notre vie et qu’on est disposé à faire les efforts en ce sens.

Pour vous en sortir, vous allez devoir travailler à développer d’autres manières d’agir avec les gens. Ça peut se faire par des lectures sur l’art de communiquer, comme ça peut se faire avec l’aide d’un(e) thérapeute qui vous proposera des exercices susceptibles de vous aider à modifier votre approche avec les gens. Pour faire sa place, il faut le vouloir, tout autant qu’apprendre à développer les bonnes façons d’y arriver.