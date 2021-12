Le Canada amorce le tournoi du bon pied

Owen Power est devenu le premier défenseur de l'histoire du Canada à inscrire un tour du chapeau au Championnat du monde de hockey junior et a ainsi aidé les siens à défaire la Tchéquie 6-3, dimanche soir à Edmonton.

Les amateurs réunis au Rogers Place ont eu droit à toute une performance offensive des deux côtés. La première période elle-même a été ponctuée de plusieurs points d’exclamation.

Mason McTavish a goûté à la Ligue nationale de hockey cette saison, et ça parait. D’un effort individuel remarquable, l’espoir des Ducks d’Anaheim a visité tous les recoins de la zone offensive des Tchèques avant de prendre un lancer parfait dans la partie supérieure pour ouvrir le pointage, quatre minutes seulement après la mise en jeu initiale.

Ce superbe but n’était toutefois que la première partie du spectacle tchèque à venir. Certainement négligés en cette ouverture de tournoi, les visiteurs ont déjoué trois fois de suite Dylan Garand.

Le gardien du Canada a joué de malchance quand le tir de Pavel Novak a frappé le poteau à sa droite avant de heurter son patin pour pénétrer dans le filet. Le troisième des Tchèques a mis beaucoup de pression sur les représentants de la feuille d’érable. Stanislav Svozil s’est moqué de la défense et de Garand avec une jolie feinte entre ses patins pour porter l’avance à 3 à 1.

Comme mentionné plus haut, Power a été le meilleur joueur du Canada en deuxième moitié de rencontre. Le défenseur a profité d’un double avantage numérique pour toucher la cible à deux reprises et avait également marqué plus tôt sans aide.

Donovan Sebrango et Olen Zellweger ont aussi enfilé l’aiguille pour les hommes de Dave Cameron. Cole Perfetti s’est démarqué avec ses trois mentions d’aide.

Le Canada disputera son prochain match mardi, face à l’Autriche.

