Les 60 à 64 ans pourront prendre rendez-vous dès demain pour leur 3e dose

Les Québécois de 60 à 64 ans pourront dès demain, 27 décembre, prendre rendez-vous sur Clic Santé afin d'obtenir leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

• À lire aussi: Trop de travailleurs de la santé en isolement à cause de la COVID-19

• À lire aussi: COVID-19 au Québec: terminé les partys à 10!

• À lire aussi: Variant Omicron: des milliers de Québécois isolés à Noël en raison de la COVID-19

Leur dernière dose doit remonter obligatoirement à trois mois, intervalle récemment revu à la baisse par le gouvernement Legault.

La dose de rappel n'est pas obligatoire, elle est proposée pour le moment aux aînés qui le souhaitent ainsi qu'à certaines catégories de Québécois.

La 3e dose de sérum contre le coronavirus offerte dans la province sera un vaccin à ARN développé par Moderna ou Pfizer.

Voici les catégories de Québécois qui peuvent en ce moment se prévaloir de la dose de rappel:

- Personnes âgées de 65 ans et plus (3e dose);

- Personnes qui ont reçu 2 doses d'AstraZeneca ou de Covishield (3e dose)

- Personnes immunodéprimées, dialysées ou avec maladies chroniques âgées de 12 ans et plus (3e dose)

- Personnes qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19 (3e dose)

- Personnes qui sont enceintes (3e dose)

- Proches aidants (3e dose)

- Les enfants de 5 à 11 ans (1re dose)

- Travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec les usagers. Les travailleurs d'Héma-Québec et les travailleurs des laboratoires de l'INSPQ. Les ambulanciers et les premiers répondants. Une preuve d'emploi sera demandée sur place

- Travailleurs des services éducatifs à la petite enfance reconnus. Une preuve d'emploi sera demandée sur place (3e dose)

- Les personnes habitant dans les régions éloignées identifiées

Source: Gouvernement du Québec

À voir aussi