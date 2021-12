Les Bills rejoignent les Patriots au sommet

Le duel de dimanche après-midi entre les Bills de Buffalo et les Patriots était à ne pas manquer puisqu’il opposait deux équipes qui se livrent une chaude lutte pour le sommet de la section Est de l’Américaine. Au Gillette Stadium, ce sont les visiteurs de l’État de New York qui l’ont emporté 33 à 21 grâce à un Josh Allen très efficace.

Avec ce gain arraché par les Bills, les deux rivaux montrent désormais une fiche identique de neuf victoires et six défaites. Ces succès de Buffalo sont grandement attribuables à l’efficacité du quart-arrière, qui a amassé trois passes de touché.

Allen n’a pas réussi de très longs jeux, mais il a été en mesure de faire remonter le terrain à ses hommes plus d’une fois. Le pivot de 25 ans a rejoint 30 fois ses receveurs en 47 tentatives, pour des gains de 314 verges. Stefon Diggs et Isaiah McKenzie ont été parmi ses cibles dans la zone des buts tandis que Devin Singletary a inscrit un majeur par la course.

Si la voie des airs a été utilisée la plupart du temps par les Bills, c’est tout le contraire pour les Patriots. Le porteur de ballon Damien Harris a volé la vedette avec trois touchés au sol. Son dernier, au quatrième quart, a permis à l’équipe locale de réduire l’écart à cinq points.

Dawson Knox a toutefois croisé la ligne des buts sur une remise d’Allen avec 2 min 30 s à faire au temps régulier pour confirmer la victoire des Bills.

Mac Jones a connu un match difficile avec seulement 145 verges de gains par la passe et deux interceptions.

Les Bengals au sommet de leur division

À Cincinnati, les Bengals ont dominé les Ravens de Baltimore 41 à 21 pour s’emparer seuls du premier rang de la section Nord de l’Américaine.

Les favoris de la foule, en vertu de leur dossier de 9-6, se sont ainsi séparés de leurs rivaux du jour, qui affichent désormais une fiche de 8-7.

Pour ce faire, les Bengals ont inscrit un majeur sur quatre séquences à l’attaque de suite en première demie, dont deux de Joe Mixon, un au sol et un autre par la voie des airs. Le porteur de ballon a eu une autre journée de travail occupée, lui qui a franchi 65 verges sur 18 portées, en plus de mettre les mains sur six passes de son quart-arrière Joe Burrow, pour 70 verges additionnelles.

Burrow a lui aussi été très efficace, complétant 37 de ses 46 relais pour un impressionnant total de 525 verges. Il a aussi lancé quatre passes de touché, dont deux à Tee Higgins, qui a mis les mains sur 12 ballons, pour 194 verges. Le receveur Ja’Marr Chase a lui aussi franchi la barre des 100 verges (125) par la voie des airs.

Dans le camp adverse, le pivot Josh Johnson n’a pas eu le même genre de succès que son rival, mais il a tout de même réussi 28 de ses 40 relais pour 304 verges et deux passes pour un majeur, mais il a été victime d’une interception.

Ailleurs dans la NFL

Au Minnesota, le receveur de passes des Vikings Justin Jefferson (7-8) a battu un record de la NFL établi par Odell Beckham fils pour le plus grand nombre de verges accumulées par un receveur de passes à ses deux premières saisons (2755), mais c’est finalement ce dernier qui a eu le dernier mot, en aidant les Rams de Los Angeles (11-4) à l’emporter 30 à 23. «OBJ» a d’ailleurs inscrit un majeur dans la victoire.

À Philadelphie, les Eagles (8-7) ont gagné un important duel de section par la marque de 34 à 10 contre les Giants de New York(4-11).

Au Bank of America Stadium, l’absence des deux receveurs de passes vedettes des Buccaneers de Tampa Bay (11-4) n’a pas gêné Tom Brady et la formation floridienne, qui ont démoli les Panthers de la Caroline (5-10) 32 à 6.

À Atlanta, les Lions de Detroit (2-12-1) étaient près de causer une autre surprise, mais ils ont finalement baissé pavillon 20 à 16 contre les Falcons (7-8).

À New York, les Jets (4-11) ont remporté 26 à 21 un duel de médiocrité contre les Jaguars de Jacksonville (2-13).

À Houston, les Texans (4-11) ont causé toute une surprise en défaisant les Chargers de Los Angeles (8-7) par la marque de 41 à 29.