LNH : encore des cas positifs à la COVID-19 à Toronto

Les Maple Leafs de Toronto continuent d’accumuler les cas positifs à la COVID-19, eux qui ont ajouté le nom du défenseur Jake Muzzin sur la liste des athlètes indisponibles en raison du virus, dimanche.

La formation ontarienne compte ainsi 14 joueurs et plusieurs membres du personnel aux prises avec le virus, qui a forcé l’annulation de plusieurs matchs avant la pause des Fêtes dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont trois impliquant les Maple Leafs.

Ainsi, en plus de Muzzin, les attaquants John Tavares, William Nylander, Alexander Kerfoot, Ilya Mikeyev, Jason Spezza, Wayne Simmonds et David Kampf, les défenseurs Morgan Rielly, T.J. Brodie, Travis Dermott et Rasmus Sandin, ainsi que les gardiens Jack Campbell et Petr Mrazek sont tous absents pour cette raison.

Les Maple Leafs sont d’ailleurs la deuxième équipe la plus touchée du circuit Bettman, derrière les Flames de Calgary. Les hommes de Sheldon Keefe n’ont pas disputé de match depuis le 14 décembre et doivent jouer leur prochain mercredi, contre les Penguins de Pittsburgh.

Plusieurs cas positifs ailleurs

C’était une journée de retour au travail pour tous les patineurs de la LNH, après une pause forcée de quatre jours, du 22 au 25 décembre.

Les athlètes devaient ainsi se rapporter dans les établissements de leurs équipes respectives, après avoir fêté Noël, pour y subir un test pour la COVID-19 et s’entraîner, dans l’éventualité où leur diagnostic était bon.

Les prochains adversaires du Canadien de Montréal, le Lightning de Tampa Bay, à qui le Tricolore doit rendre visite mardi, a annoncé cinq nouveaux cas positifs au virus. L’attaquant Pierre-Édouard Bellemare, le défenseur Mikhail Sergachev, les gardiens de but Andrei Vasilevskiy et Brian Elliott, ainsi que l’entraîneur-adjoint Rob Zettler ont tous été placés sous le protocole de la ligue.

À Dallas, les Stars, qui avaient été épargnés avec seulement un cas, soit celui de Jani Hakanpaa, ont dû ajouter les noms de cinq joueurs et deux membres du personnel à leur liste des absents en raison de la COVID, soit ceux de Jason Robertson, Miro Heiskanen, Michael Raffl, Joel Kiviranta et Radek Faksa.

La veille, la LNH avait annoncé que tous ses matchs prévus le 27 décembre avaient été reportés, repoussant ainsi la reprise de ses activités au lendemain.