Trudeau offre ses condoléances aux proches de l’archevêque Tutu

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a joint sa voix à la multitude d’éloges et de message de condoléances qui déferlaient, dimanche, à la suite du décès de l’archevêque sud-africain Desmond Tutu à l’âge de 90 ans.

M. Trudeau a fait mention des efforts déployés par l’archevêque au cours de sa vie afin de lutter contre les inégalités sociales.

«S’il est surtout connu pour son opposition non violente à l’apartheid en Afrique du Sud et pour les efforts qu’il a déployés afin de bâtir des ponts pendant l’accession de la "Nation arc-en-ciel" à la démocratie, ses actions ont trouvé un écho partout dans le monde, notamment auprès des peuples opprimés qui luttaient pour la liberté et l’égalité», peut-on lire dans une déclaration du premier ministre.

Il est à noter que l’archevêque Tutu a reçu, au fil des ans, de nombreux prix et doctorats honorifiques. Il a entre autres obtenu le prix Nobel de la paix en 1984 pour sa contribution à la fin de l’apartheid en Afrique du Sud.

«Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l’archevêque Tutu, ainsi qu’à la population de l’Afrique du Sud. Son optimisme inébranlable contre vents et marées et sa foi sans borne en l’humanité continueront de nous inspirer tous», a mentionné Justin Trudeau.