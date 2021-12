33 millions de cellulaires tracés par la santé publique pendant le confinement

L'Agence de la santé publique du Canada a admis, la semaine dernière, avoir eu accès aux données de localisation de 33 millions d'appareils mobiles pendant le confinement .

«En raison de l'urgence de la pandémie, l'Agence de la santé publique du Canada(ASPC) a collecté et utilisé des données mobiles, telles que des données de localisation de tour cellulaire, tout au long de la réponse COVID-19 », a déclaré un porte-parole au National Post.

En mars, l'agence a attribué un contrat au programme Telus Data For Good pour fournir des « données anonymisées et agrégées » afin de « comprendre les liens possibles entre les mouvements de populations au Canada et la propagation de la COVID-19 », a-t-il précisé.

Le contrat a expiré en octobre et l'ASPC n'a plus accès aux données de localisation, a ajouté le porte-parole, mais l'agence prévoit cependant de suivre les mouvements de population au cours des cinq prochaines années afin de traiter d’autres problèmes de santé.

