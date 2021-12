MOREAU, Laurence St-Hilaire



À l'Hôpital de Montmagny, le 18 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Laurence St-Hilaire, épouse de feu M. Fernand Moreau et fille de feu Maxime St-Hilaire et de feu Isabelle Guimont. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :le mercredi 29 décembre à compter de 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Nicole Duval), Diane (Marc Laflamme), Mario, Louise (Richard Bouchard), Bernard (Heidi Philipps); ses petits-enfants : Karine Montminy (Stéphane Morency), Martin Montminy (Line Lapointe), Nicolas Montminy, Etienne Mercier et Guillaume Mercier (Sophie Prayal-Brown); ses arrière-petits-enfants; Félix, Gabriel, Sarah, Alexis, Nathan, Jade-Alexandra et Delphine; elle était la sœur de : feu Réjeanne (feu Irenée Fortin), feu Roger (feu Raymonde Landry, Jackie Lepape), Romain (feu Lucienne St-Pierre, Jeannette Guimont); de la famille Moreau, elle était la belle-sœur de : feu Paul (Gérardine Guimond), feu Thérèse (feu Valère Dubé), feu Laurent (Madeleine Guimond), feu Martin, feu Jean-Louis, feu Claude, Rollande (feu Jean-Guy Guillemette), Madeleine (feu Florent Perreault), feu Jeanne (feu Jacques Paquet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis. La famille remercie le personnel de la résidence La Rose des Vents ainsi que celui du 3è étage de l'Hôpital de Montmagny pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/.