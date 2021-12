CYR, Patrick



À Tring-Jonction, le 16 décembre 2021, à l'âge de 38 ans, est décédé accidentellement M. Patrick Cyr, époux de Marie-Pascale Lagueux, fils de feu Michel Cyr et de dame Marcelle Sylvain. Il demeurait à Tring-Jonction. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants : Sarah-Gabrielle, Alek et Kristopher; sa sœur : Marie-Michèle (Sébastien Lefebvre); son frère : Jean-François (Gabrielle Lapointe-Roy); sa belle-mère : Rolande Jacques (feu Rock Lagueux); ses belles-sœurs : Maryse (Pierre-Luc Pouliot) et Jessy (François Lessard). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, collègues, coéquipiers et de très nombreux amis.La famille recevra les condoléances au funérarium dumercredi, le 29 décembre de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30, jeudi, jour des funérailles, à compter de 9 h.La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour Kristopher, fils de Patrick, afin d'améliorer sa qualité de vie. Il y aura possibilité de faire un don sur la plate-forme Gofundme via le lien suivant: https://gofund.me/a9d13ef6