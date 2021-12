NADEAU MORIN, Isabelle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le samedi 18 décembre 2021, est décédée à l'âge 97 ans et 8 mois, madame Isabelle Nadeau, épouse de feu monsieur Alyre Morin. Elle était la fille de feu Elzéar Nadeau et de feu Egidia Lacasse. Elle demeurait à Saint-Léon-de-Standon. Madame Isabelle Nadeau sera exposée (maximum 50 personnes sur rotation) à la résidence funéraire :mercredi le 29 décembre de 12h à 13h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guyanne (Roger Bisson), Fernand (Pierrette Dorval), Céline (Mario Tanguay) et Mario (Patricia Corriveau) ; ses petits-enfants : Josée, Sylvain et Nathalie Bisson, Frédéric et Marie-Claude Morin, Francis Tanguay, Mélanie Morin ainsi que ses 10 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Robert (feu Lucienne Aubin), feu Gabrielle (feu Paul-Émile Ferland), feu Athanase (feu Rose-Anna Kelly) et Marcelle (feu Maurice Nadeau). De la famille Morin, elle était la belle-fille de feu Sigefroy Morin (feu Délia Noël) et la belle-sœur de : feu Hormidas (feu Marie Binette), feu Rosa (feu Alyre Gosselin), feu Joséphine (feu Henri Chouinard), feu Anna (feu Edouard Chouinard), feu Henri (feu Lydia Nadeau), feu Odias (Simone Pelchat) et feu Maurice (feu Georgette Michaud). Des remerciements sincères au personnel de la Villa des Méandres de Saint-Léon-de-Standon. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tékakwhita pour la communauté de Saint-Léon-de-Standon, 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.