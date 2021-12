Alistair Johnston: l’échange avec le CF Montréal confirmé

Non seulement le CF Montréal a confirmé lundi l’acquisition du défenseur canadien Alistair Johnston du Nashville SC, mais il lui a aussitôt accordé un contrat de deux saisons comprenant deux années d’option pour 2024 et 2025.

Comme l’avait précisé jeudi le site The Athletic, l’organisation montréalaise a cédé en retour un montant d’allocation générale de 1 million $ : 750 000 $ pour l’an 2022 et le reste pour la campagne suivante. De plus, le club du Tennessee pourrait recevoir 10 % d’un éventuel transfert sur le montant initial de 1 million $, a précisé le CF dans un communiqué.

«Nous sommes très heureux d’accueillir ce jeune canadien qui avait une très grande envie de rejoindre le club, a mentionné le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. En plus de ses qualités footballistiques, il a aussi démontré une mentalité exemplaire en équipe canadienne. C’est un défenseur polyvalent, qui peut jouer dans une défense à trois ou comme latéral droit. On travaillera avec lui pour qu’il continue sa progression.»

Atout important

L’athlète de 23 ans a montré son potentiel lors des derniers mois, particulièrement avec la formation nationale participant aux qualifications de la CONCACAF de la Coupe du monde. Il totalise maintenant 13 matchs de qualification du présent tournoi, dont 11 comme titulaire. Le Canada occupe le sommet du groupe final avec un dossier de 4-0-4.

Né à Vancouver, Johnston et sa famille ont déménagé à Montréal lorsqu’il avait 4 ans et a joué pour le club de soccer de Lakeshore, avant de déménager à nouveau à Aurora, en Ontario. Sélectionné par Nashville au 11e rang du repêchage de la Major League Soccer en 2020, il a disputé 44 matchs, dont 39 comme partant, et joué 3510 minutes en deux ans dans la MLS.