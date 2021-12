Baromètre des personnalités québécoises de l’année

Le Journal publie aujourd’hui le dernier des baromètres publiés tout au long de l’année 2021 en collaboration avec la firme Léger. Cette chronique hebdomadaire, publiée chaque lundi, nous a permis de dresser un large portrait des goûts, désirs et valeurs des Québécois dans plusieurs sphères d’activité. Notre Baromètre reviendra de façon mensuelle en 2022.

Selon vous, quelle est la personnalité québécoise de l’année ?

1. François Legault : 20 %

2. Christian Dubé : 11 %

3. Laurent Duvernay-Tardif : 7 %

4. Valérie Plante : 6 %

5. Denis Villeneuve : 5 %

6. Jay Du Temple : 5 %

7. Damien Robitaille : 5 %

8. Caroline Quach : 5 %

9. Charlotte Cardin : 4 %

10. Félix Auger-Aliassime : 4 %

11. Justin Trudeau : 4 %

12. Roxanne Bruneau : 4 %

13. Arnaud Soly : 4 %

14. Gildor Roy : 3 %

15. France Beaudoin : 3 %

16. Mike Ward : 3 %

17. Anne Casabonne : 2 %

18. Éric Duhaime : 2 %

19. Gino Chouinard : 2 %

20. Leylah Fernandez : 2 %

21. Cœur de pirate : 2 %

22. François Marquis : 2 %

23. Geneviève Guilbault : 2 %

24. Sam Breton : 2 %

25. Fred Pellerin : 2 %

► Méthodologie

Un sondage web a été réalisé du 3 au 5 décembre 2021 auprès de 1015 Québécois(es) âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent des personnalités qui ont marqué l’année. Ensuite, sur la base des noms les plus mentionnés, chaque répondant pouvait choisir jusqu’à trois noms. Seuls les 25 noms les plus mentionnés sont présentés dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

Voici le dernier baromètre de l’année 2021 ! Il constitue le plus important et le plus prestigieux de tous : les personnalités qui ont marqué 2021. Ce sont plus de 100 noms des sphères politiques, artistiques, sportives, journalistiques et même médicales qui nous ont été soumis, puis sondés. Et c’est finalement le premier ministre, François Legault, qui a été consacré personnalité de l’année, et ce, pour une deuxième année d’affilée.

La surprise

Si le baromètre n’était que l’affaire des « jeunes », soit les 18 à 34 ans, la personnalité de l’année ne serait pas François Legault. Ce serait plutôt Jay Du Temple, humoriste et animateur d’Occupation Double, suivi d’Arnaud Soly, également humoriste, et de Roxanne Bruneau, chanteuse. Tout un contraste.

La tendance

Même après une année électorale, Justin Trudeau se retrouve assez loin dans le baromètre. Les Québécois deviennent de plus en plus indifférents au premier ministre canadien. C’est l’inverse pour Valérie Plante. Par sa réélection, elle a fait taire les critiques et s’est définitivement installée à la mairie de Montréal.

Arruda évincé !

Antoine Robitaille, Le Journal de Québec

Dans cette deuxième année profondément marquée par la COVID-19, François Legault est de nouveau plébiscité personnalité de l’année.

Plusieurs noms figurant dans les 25 premiers ont d’ailleurs un lien avec la gestion de la pandémie.

Christian Dubé, devenu ministre de la Santé en juin 2020, est passé du 8e rang l’an dernier au 2e en 2021. La surprise est l’évacuation d’Horacio Arruda, qui est pourtant demeuré directeur national de Santé publique en 2021. En 2020, il avait remporté la 2e place !

Pendant ce temps, des scientifiques vedettes de la pandémie, souvent consultés par les médias, se sont taillé une place dans la liste des 25.

Caroline Quach, professeure au Département de microbiologie de l’Université de Montréal, obtient même le 8e rang. Au 22e, on retrouve François Marquis, chef de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Même la 3e personnalité de l’année, le footballeur Laurent Duvernay-Tardif, a un rapport avec la pandémie, puisqu’en 2020 le diplômé en médecine choisissait de travailler dans un CHSLD plutôt que de poursuivre sa carrière de sportif professionnel. En 2021, il y est toutefois revenu et a été échangé aux Jets de New York.

Se réinventer

C’est la pandémie qui a conduit le chanteur Damien Robitaille, 7e de notre liste, à offrir quotidiennement sur les réseaux sa version de chansons célèbres.

La capacité de l’humoriste Arnaud Soly de se « réinventer », lui aussi, pendant les différentes vagues de confinement, s’est traduite par une 13e place dans notre palmarès.

Notons la présence, dans notre liste, de deux personnalités politiques ayant réussi à conserver leur poste lors d’un scrutin en 2021 : Valérie Plante (4e) et Justin Trudeau (11e).

Des artistes et sportifs ayant accompli des exploits en 2021 accèdent aussi à la liste. Le réalisateur Denis Villeneuve (5e), dont le film Dune a fait l’unanimité des critiques. La jeune joueuse de tennis Leylah Fernandez (20e), qui a atteint la finale du US Open.

D’autres personnalités ont attiré l’attention pour de moins bonnes raisons : la comédienne Anne Casabonne (17e) par exemple, auteure de plusieurs messages aux accents complotistes

