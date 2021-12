Cinq bonnes nouvelles de 2021

Il faut chercher un peu pour trouver de bonnes nouvelles en cette année qui s’achève. Il aurait été facile d’intituler cette chronique annus horribilis bis, tant la pandémie de COVID 19 a continué à faire des ravages et tant la démocratie américaine paraît plus vacillante que jamais, après la tentative ratée de coup d’État de Donald Trump, le 6 janvier 2021.

Pourtant, cinq nouvelles donnent de l’espoir.

1. Les naissances ont continué à chuter en Inde et en Chine

Le taux de fécondité de l’Inde a continué à chuter. Il est maintenant de 2 enfants par femmes, très en deçà du seuil de remplacement de la population dans les pays en développement, proche de 2,4. La Chine suit la même tendance, avec un taux de 0,85 enfant. C’est une excellente nouvelle. Ces deux pays comptent beaucoup de chômage déguisé et pareille tendance pourrait aider l’environnement mondial.

2. La Chine n’a pas su profiter de la faiblesse des États-Unis

La Chine n’est pas parvenue à exploiter la faiblesse des États-Unis. Au contraire, tout indique que le régime de terreur totalitaire instauré par Xi Jinping est contre-productif, conformément à ce qui s’était produit auparavant en Union soviétique. L’économie chinoise peine à retrouver la croissance attendue et la réputation internationale du pays est ternie, notamment en raison des politiques insensées de Pékin à l’égard de Hongkong et de la persécution des Ouïgours. La Chine demeure un pays puissant. Mais Xi répète plusieurs erreurs de Mao Zedong, notamment en économie. La pureté révolutionnaire et les cultes de la personnalité ne font pas bon ménage avec l’efficacité économique et politique. C’est ce qui perdra Xi et son équipe.

3. La recherche sur la lutte contre la COVID 19 progresse

Les vaccins ont freiné la pandémie dans les premières vagues de celle-ci. Les traitements contre la maladie sont de plus en plus probants. Il est possible d’espérer que de meilleurs vaccins seront bientôt disponibles.

4. Le télescope James-Webb a été lancé avec succès

Le télescope James-Webb qui a été lancé le 25 décembre va approfondir notre connaissance de l’univers. Il pourrait bouleverser notre conception de la vie. Il est possible que ce nouveau télescope détecte des planètes dont la composition atmosphérique révélera une activité biologique. Cela aiderait à lutter contre les fondamentalismes religieux qui s’imaginent que la vie sur Terre provient directement d’un dieu. Ce faisant, bien des échafaudages religieux bringuebalants pourraient s’effondrer.

5. Les mesures concrètes en faveur de l’environnement se multiplient

L’Union européenne est un leader mondial de l’environnement. Cet été, l’exécutif européen a présenté 12 mesures clefs en faveur de l’environnement, dont la réduction des émissions de carbone en 2030, à 55 % de leur niveau de 1990. L’Union européenne devrait aussi interdire la vente de moteurs thermiques en 2035, et dès 2023, sanctionner les importations de produits trop polluants.