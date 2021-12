Cinq joueurs du CH ajoutés au protocole

Le congé de Noël n’a pas eu l’effet souhaité chez le Canadien. Au retour à l’entraînement, une semaine après leurs derniers tours de patinoire à Brossard, cinq joueurs de l’équipe se sont ajoutés à la liste du protocole de la COVID.

• À lire aussi: Toujours des doutes

• À lire aussi: COVID-19: un calendrier incertain pour le Canadien

Ainsi, Jake Allen, Ben Chiarot, Jeff Petry, Chris Wideman et Joel Edmundson ont rejoint Mike Hoffman, Laurent Dauphin, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli (ajouté au cours des dernières heures).

Éric Raymond, l’entraîneur des gardiens, fait également partie de ceux dont le nom a été ajouté à cette liste maudite.

Cayden Primeau et Corey Schueneman ont été rappelés du Rocket de Laval.

Par ailleurs, Brandon Baddock, Cameron Hillis, Gianni Fairbrother et Michael McNiven feront partie de l’escouade de réserve du Tricolore. Rappelons que dimanche soir, la LNH a réinstauré cette clause afin de lutter contre l’explosion des cas positifs à la COVID-19.

Cette règle restera en place jusqu’à la pause du match des étoiles, soit au début du mois de février.

Peu de soldats

C’est donc avec une formation passablement décimée que le Tricolore a quitté en direction de la Floride pour y affronter le Lightning, mardi soir. Nick Suzuki, Cole Caufield, Jake Evans, Alexander Romanov, Brett Kulak sont les seuls patineurs dans le camp montréalais qui ont participé à la finale de la coupe Stanley.

Le Canadien n’a pas joué depuis sa victoire de 3 à 2 en fusillade aux dépens des Flyers de Philadelphie, le 16 décembre. Ses quatre duels suivants ont été reportés. Après le rendez-vous à Tampa, il doit visiter les Hurricanes de la Caroline, jeudi, et les Panthers de la Floride samedi après-midi.

Du côté du Lightning, Anthony Cirelli et Andrej Sustr ont été ajoutés à la liste. Ils rejoignent les deux premiers gardiens du club, Andrei Vasilevskiy et Brian Elliott, de même que Mikhail Sergachev et Pierre-Édouard Bellemare. L’entraîneur-chef Jon Cooper et son adjoint, Rob Zettler, sont également affectés.

Formation du CH à l’entraînement

Drouin-Suzuki-Gallagher

Belzile-Evans-Ylonen

Harvey-Pinard – Poehling-Caufield

Pezzetta- Paquette-Vejdemo

Byron-Hillis-Baddock

Romanov-Savard

Kulak-Clague

Schueneman-Niku

Montembeault

Primeau

McNiven

À voir aussi